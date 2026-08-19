Destacada B
Motociclista herido tras un fuerte choque contra una camioneta de Gendarmería
Fue este mediodía en la esquina de calles Uruguay y Agustín Álvarez.
Un motociclista de 25 años resultó herido gravemente este mediodía luego de protagonizar un fuerte choque en la esquina de las calles Uruguay y Agustín Álvarez, en Universitario.
Por motivos que todavía no fueron determinados, la moto Honda Tornado en la que circulaba impactó violentamente contra el lateral de una camioneta perteneciente a Gendarmería.
Tras la colisión, el motociclista quedó tendido sobre el pavimento, con signos de mucho dolor.
Personal médico acudió al lugar y, luego de brindarle las primeras atenciones, dispuso su traslado de urgencia a un hospital a bordo de una ambulancia.
En el lugar también trabajó personal de la guardia de Defensa Civil, que junto con los profesionales de la salud asistió a un gendarme que presentaba cortes en el rostro.
Las circunstancias en las que se produjo el accidente son materia de investigación.
Ampliaremos.
Motociclista herido tras un fuerte choque contra una camioneta de Gendarmería
Caso Facundo: denunciaron por falso testimonio a los testigos que dijeron ver secuestrado a Astudillo
El embajador de Italia en Bahía: se reunió con el Intendente y la UIBB
Todo sobre la salud del papá de Tini y el regreso de Chiquititas
Exclusivo: la declaración de la testigo más directa de la muerte de Cafasso
Más Leídas
-
Noticias B21 horas ago
Fue detenido por golpear y tomar del cuello a su pareja
-
Noticias B7 horas ago
Robo de cables y persecución por los techos: un detenido y un prófugo
-
Deportes6 horas ago
Bahía tendrá su primer certamen de destreza en Vespa con pilotos de distintos puntos del país
-
Noticias B12 horas ago
Investigador bahiense hizo un gran hallazgo, pero no renuevan su beca: "Quiero hacer ciencia en mi país"
-
Noticias B20 horas ago
Caso Saccoccia: la Justicia fijó una indemnización cercana a los $60 millones
-
Noticias B20 horas ago
Perdió su casa en la inundación, no puede caminar y su esposa lucha contra el cáncer: pide ayuda
-
Noticias B18 horas ago
Detuvieron en Bolivia a Fernando Cerimedo, exasesor de Milei, por el ataque a su expareja
-
Noticias B22 horas ago
Alerta por estafas: advierten por falsos mensajes para cobrar tasas municipales