Motociclista herido tras un fuerte choque contra una camioneta de Gendarmería

Un motociclista de 25 años resultó herido gravemente este mediodía luego de protagonizar un fuerte choque en la esquina de las calles Uruguay y Agustín Álvarez, en Universitario.

Por motivos que todavía no fueron determinados, la moto Honda Tornado en la que circulaba impactó violentamente contra el lateral de una camioneta perteneciente a Gendarmería.

Tras la colisión, el motociclista quedó tendido sobre el pavimento, con signos de mucho dolor.

Personal médico acudió al lugar y, luego de brindarle las primeras atenciones, dispuso su traslado de urgencia a un hospital a bordo de una ambulancia.

En el lugar también trabajó personal de la guardia de Defensa Civil, que junto con los profesionales de la salud asistió a un gendarme que presentaba cortes en el rostro.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente son materia de investigación.

Ampliaremos.