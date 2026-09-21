Los medicamentos para adultos mayores en Bahía subieron 2,3% en agosto

El precio de los medicamentos para adultos mayores en Bahía Blanca registró un aumento de 2,3% en agosto, por encima de la inflación general y el alza más importante desde mayo, de acuerdo con el índice elaborado por el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA).

El indicador mide la evolución del costo de compra de los principales medicamentos no oncológicos consumidos por ese sector de la población.

Los productos neurológicos encabezaron las subas del mes, con un incremento de 3,3%, seguidos por los cardiovasculares, con 2,8%.

Los medicamentos oftalmológicos aumentaron 2,4%, mientras que los endocrinos y los corticoides dérmicos registraron ajustes de 2,2% en cada caso.

Por su parte, los productos para la próstata subieron 2,1% y los diuréticos, 2%. Los suplementos vitamínicos tuvieron un alza de 1,9%, mientras que los analgésicos y antiinflamatorios avanzaron 1,8%.

Los medicamentos digestivos registraron un incremento de 1,6%. En tanto, los de uso respiratorio fueron el único grupo relevado que no presentó cambios en sus precios durante agosto.

En los ocho primeros meses del año los medicamentos acumulan un alza de 20,4%, por encima de la inflación general de la ciudad en ese lapso.