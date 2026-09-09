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Conductora de Uber chocó a dos autos estacionados y se fue caminando
El Chevrolet Aveo era usado para la aplicación, según indicó su propio propietario. Cuando llegó la Policía no había ocupantes en el vehículo.
Un choque múltiple se registró durante la madrugada de este miércoles en la zona de Vieytes y Roca, donde un Chevrolet Aveo impactó contra otros vehículos y su conductora se retiró caminando antes de la llegada de la Policía.
El episodio ocurrió alrededor de las 4.42, cuando personal de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) fue convocado por el 911 hasta Roca 361 a raíz de una colisión protagonizada por un Chevrolet Aveo.
Cuando los efectivos llegaron al lugar, el vehículo se encontraba sin ocupantes. También trabajaron agentes de Tránsito y personal de Defensa Civil.
Minutos después se presentó el propietario del Chevrolet, Raúl Emiliano Francisco Salerno, de 41 años, quien explicó a los uniformados que alquilaba el rodado para que fuera utilizado para realizar viajes mediante la aplicación Uber.
Según manifestó, al momento del accidente el auto era conducido por una mujer identificada como María Cabrera Ruiz, quien después del impacto se retiró a pie por calle Roca. No se informó oficialmente sobre personas heridas como consecuencia del episodio.
Finalmente, una grúa procedió a retirar el Chevrolet de la vía pública, mientras se continuaban las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el choque.
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