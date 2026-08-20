"Al Gobierno le obsesiona defender a sus amigos mientras endeuda a la gente", dijo un legislador

El crecimiento del endeudamiento de las familias llegó al Congreso. El diputado nacional de Provincias Unidas Pablo Juliano impulsa un proyecto que propone crear un procedimiento de “segunda oportunidad” para personas que acumulan más de una deuda y ya no tienen capacidad para cumplir con los pagos.

La iniciativa se encuentra en tratamiento en las comisiones de Usuarios y Consumidores y de Finanzas de la Cámara de Diputados y plantea que un juez pueda analizar las obligaciones contraídas con bancos, tarjetas de crédito, fintech y billeteras virtuales, revisar intereses y establecer una forma de pago acorde a la situación del deudor.

“Lo que hicimos fue un proyecto prácticamente a medida. Es un procedimiento bien fácil, inspirado en lo que para los abogados sería un concursito, con la estructura de un concurso pero sin llegar a serlo”, explicó Juliano en diálogo con La Brújula 24.

Según detalló, la propuesta no apunta a eliminar las obligaciones sino a ordenar aquellas situaciones en las que una persona terminó acumulando compromisos imposibles de afrontar. “La gente quiere pagar sus deudas. Nadie está orgulloso de ser un moroso. Es algo que se lleva en silencio y va para adentro de las casas”, sostuvo.

El procedimiento permitiría que la Justicia determine cuánto corresponde al capital original, revise las condiciones de financiación y estructure un esquema para cumplir con los acreedores. “El juez va a poder estructurar la deuda, dar modalidades de pago y contemplar todas las deudas”, señaló el legislador. El proyecto, además, establece que la intervención no implique que el Estado absorba los pasivos privados ni genere costo fiscal.

Juliano vinculó el fenómeno con el aumento de los gastos cotidianos y aseguró que muchas familias comenzaron a recurrir al crédito para cubrir necesidades básicas. “¿Por qué la gente terminó sacando tantos créditos y después no los pudo pagar? Porque no llega a fin de mes, porque aumentó la luz, el gas, el alquiler o las expensas. Hubo un encarecimiento del costo de vida”, afirmó.

La iniciativa propone una revisión judicial de deudas con más de un prestador, incluidos bancos, fintechs y tarjetas de crédito (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicacion Senado)

Uno de los datos que puso especialmente en alerta al diputado es la edad de quienes atraviesan esta situación. “El 38% tiene menos de 25 años. Cuatro de cada diez personas que están sobreendeudadas tienen menos de 25”, remarcó. El mismo porcentaje fue señalado por el legislador al presentar los fundamentos de la iniciativa.

Para Juliano, intervenir antes de que esas deudas se vuelvan permanentes resulta clave para evitar consecuencias futuras. “No queremos que este 40% de pibes termine con una mancha, con un pecado original. Dentro de cinco, diez o quince años terminan figurando en el Veraz y tienen complicaciones para acceder a un laburo en blanco o al mercado de crédito”, explicó durante la nota con el periodista Germán Sasso.

Otro de los ejes del proyecto está puesto sobre las plataformas digitales que ofrecen préstamos. El diputado cuestionó que las exigencias para otorgar financiamiento no sean iguales a las que deben cumplir las entidades bancarias y planteó que también debe existir responsabilidad de parte de quien presta dinero a una persona que no tiene capacidad de devolución.

“La cancha está desnivelada”, sostuvo. “Los requisitos que tiene que cumplir un banco para prestarte plata no son los que les hemos impuesto a las billeteras virtuales. Queremos que algo les impida dar créditos sin que exista responsabilidad también de quien presta”, agregó.

Juliano advirtió además sobre la cantidad de información que manejan esas compañías acerca de sus clientes. “Saben cuánto consumís, cuándo te entra la plata, cuándo estás pagando el mínimo. Esa data se la da el consumidor”, señaló. La propuesta incorpora obligaciones de transparencia y también restricciones frente a prácticas de cobranza y hostigamiento digital.

El legislador también cuestionó el argumento del Gobierno de que se trata exclusivamente de relaciones entre privados. “Nadie le puso una pistola en la cabeza a nadie, pero no regular las tasas también tiene consecuencias. Con todas las políticas que fuiste llevando terminaste poniendo la soga al cuello”, expresó.

Para el diputado, el objetivo final no es perdonar las deudas sino permitir que quienes mantienen voluntad de pago puedan volver a ordenar su situación financiera. “Es una segunda oportunidad”, sintetizó. El proyecto seguirá ahora su discusión en Diputados, en medio de un debate que ya reúne alrededor de 30 iniciativas vinculadas con el endeudamiento y la protección de los usuarios financieros.