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Detienen a un hombre acusado de balear a otro en la pierna
Quedó a disposición de la Justicia por el delito de lesiones agravadas por el uso de arma de fuego.
Un hombre de 23 años fue capturado la tarde de este lunes, acusado de dispararle a una persona en la pierna en el barrio Saladero.
Personal del Comando de Patrullas capturó a Joel Sabio, señalado como autor de un ataque con arma de fuego ocurrido en Canning al 2400, cerca de las 15:40.
La víctima, que no fue identificada de inmediato, es un hombre de 31 años. La herida fue en el gemelo izquierdo, con orificio de entrada y salida.
Sabio fue localizado e interceptado en Nicolás Levalle al 3200, donde fue reconocido por las características de sus prendas de vestir. El imputado quedó a disposición de la Justicia por el delito de lesiones agravadas por el uso de arma de fuego.
Detienen a un hombre acusado de balear a otro en la pierna
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