Detienen a un hombre acusado de balear a otro en la pierna

Un hombre de 23 años fue capturado la tarde de este lunes, acusado de dispararle a una persona en la pierna en el barrio Saladero.

Personal del Comando de Patrullas capturó a Joel Sabio, señalado como autor de un ataque con arma de fuego ocurrido en Canning al 2400, cerca de las 15:40.

La víctima, que no fue identificada de inmediato, es un hombre de 31 años. La herida fue en el gemelo izquierdo, con orificio de entrada y salida.

Sabio fue localizado e interceptado en Nicolás Levalle al 3200, donde fue reconocido por las características de sus prendas de vestir. El imputado quedó a disposición de la Justicia por el delito de lesiones agravadas por el uso de arma de fuego.