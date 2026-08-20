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El Gobierno frenó el plan para impulsar los créditos hipotecarios con fondos de Anses
La iniciativa planteada por Luis Caputo continúa bajo análisis y no tiene fecha de implementación. En el Ejecutivo reconocen dificultades legales y financieras para avanzar con el esquema.
El Gobierno descartó avanzar en el corto plazo con el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para impulsar los créditos hipotecarios, pese a que la alternativa había sido presentada días atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo. El proyecto continúa bajo revisión y todavía no existe una definición sobre su implementación.
“Hoy no está a la vista en el corto plazo, aunque el tema sale cada tanto”, señalaron desde Nación. Dentro del Ejecutivo reconocen que existen aspectos jurídicos y financieros que todavía deben resolverse antes de avanzar con una operatoria de estas características.
Caputo había confirmado el 13 de agosto que Economía trabajaba junto con Capital Humano, el FGS y las entidades financieras en un mecanismo para generar financiamiento de largo plazo. La propuesta no contempla que Anses compre directamente las hipotecas, sino que coloque depósitos a varios años en los bancos.
El objetivo es resolver uno de los principales problemas que enfrentan las entidades para ampliar la oferta hipotecaria: mientras los préstamos para comprar una vivienda pueden extenderse durante 20 o 30 años, buena parte de los depósitos bancarios tienen vencimientos mucho más cortos. La idea sería que el FGS pueda realizar colocaciones a dos, tres o cinco años.
Según el último informe oficial citado por TN, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad cerró junio con una cartera valuada en US$79.232 millones. Del total, el 77,7% estaba invertido en títulos públicos nacionales, mientras que los plazos fijos representaban el 1,6%, equivalente a US$1.247 millones.
La legislación permite que hasta el 30% de los activos del FGS se coloque en depósitos a plazo fijo en entidades financieras, siempre que las inversiones cumplan con criterios de seguridad y rentabilidad. Sin embargo, eso no significa que ese porcentaje se encuentre disponible para financiar el nuevo programa.
Otro de los puntos que deberá definirse es la tasa que recibiría el fondo por inmovilizar recursos durante varios años. También resta establecer qué bancos podrían participar, los montos a licitar, los plazos y el mecanismo mediante el cual se adjudicarían las colocaciones.
Por ahora, el proyecto quedó sin una fecha prevista para su puesta en marcha. El Gobierno busca una fórmula que permita aumentar el financiamiento de largo plazo para los bancos y, con ello, ampliar el crédito hipotecario sin comprometer la rentabilidad de los recursos administrados por el FGS.
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