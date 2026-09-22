Sudestada: cómo seguirá la situación en la ciudad durante la madrugada

El monitoreo sobre la situación climática en la ciudad por parte del Municipio se mantiene activo, con guardia operativa de los equipos de emergencia.

Se precisó que el pico de la pleamar se estima a las 4 am, y estimativamente será de un metro menor a la reportada esta tarde, cuando ocasionó varios anegamientos.

"Más allá de que se prevé un impacto considerablemente menor al acontecido en el día de hoy, por precaución se abrirán los puntos seguros de Ferrowhite en Ingeniero White y el Club Cerri, en General Daniel Cerri", señalaron desde el Municipio.

Defensa Civil, Delegaciones y Desarrollo Social se mantendrán en guardia activa operativa durante la madrugada y pidieron que ante cualquier emergencia comunicarse con el 911, 109 o 107.