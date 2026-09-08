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El fuerte pedido de una madre tras el accidente de su hija
La mujer contó que su hija se encuentra bien, aunque con varios golpes, y agradeció especialmente la asistencia de Defensa Civil. Tras ver el video del choque, dejó un mensaje dirigido a los conductores.
La madre de Lourdes, una joven que sufrió un accidente de tránsito el lunes a la mañana en la esquina de calles Juan Molina y Tucumán, se comunicó con La Brújula 24 para contar cómo se encuentra su hija, agradecer la asistencia que recibió tras el impacto y realizar un fuerte llamado a la conciencia vial.
“Gracias a Dios, ella está bien, con muchos golpes, pero bien”, señaló la mujer, quien destacó el trabajo de los distintos servicios que intervinieron luego del siniestro.
En ese sentido, agradeció la actuación de Defensa Civil, Tránsito y Guardia Urbana, pero puso especial énfasis en la contención brindada por el personal que llegó en primera instancia.
“Principalmente queremos agradecer la humanidad que maneja Defensa Civil. La primera contención que le dan a la víctima de un accidente es primordial y cuidaron de mi nena súper bien”, expresó.
También agradeció a las personas que presenciaron el hecho y permanecieron junto a Lourdes hasta la llegada de los servicios de emergencia.
Horas después del accidente, la madre pudo acceder al video del momento del impacto, material que posteriormente envió a esta redacción. “Como mamá no podía entender qué había pasado y decidí buscar el video. Fue horrible ver a mi nena volar como si fuera una bolsa de papas, pero la miro y sé que Dios la cuidó”, relató.
A partir de esas imágenes, la mujer decidió hacer público un pedido dirigido especialmente a quienes circulan por las calles de la ciudad. “Tomemos conciencia, por favor. Hay que frenar en las esquinas. El freno está al alcance del pie”, manifestó.
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