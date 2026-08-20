Neri Muñoz en La Brújula 24: "Si no doy el peso la próxima vez, pongo la plata de mi bolsillo"

Neri Muñoz rompió el silencio después de la frustrada pelea ante Javier Cardozo y explicó qué ocurrió durante las horas previas al pesaje que terminó con la cancelación del combate. “Hice todo el esfuerzo que tenía que hacer, no daba más, no bajaba un gramo más”, aseguró en el aire de “Noche de locura”, por La Brújula 24.

El combate estaba previsto para el último sábado en Buenos Aires, con el título Fedelatin Superligero de la AMB en juego, pero quedó suspendido después de que el bahiense registrara un kilo y medio por encima de los 63 kilos pactados. Cardozo reaccionó luego con fuertes críticas contra su rival.

Muñoz explicó que inicialmente el entorno de Cardozo había solicitado acordar la pelea en 62,5 kilos, aunque finalmente se estableció un límite de 63. El tope de la categoría superligero, aclaró, es de 63,5 kilos. “Me encontré en la mañana con que estaba muy por arriba de lo que normalmente estoy cuando hago el corte de peso. Me levanté a las siete, empezamos con el trabajo de deshidratación y llegué hasta las dos de la tarde haciendo todo el esfuerzo”, relató.

Según explicó, terminó aproximadamente 900 gramos por encima del límite habitual de la categoría y un kilo y medio arriba del peso que pactaron especialmente para ese combate. “Pedimos que nos dieran dos horas para bajar unos gramos más, aunque sea acercarme al límite de la categoría, pero no quisieron negociar”, sostuvo.

El bahiense reconoció que esa situación no lo exime de responsabilidad. “Yo pedí disculpas. Obviamente tomé la responsabilidad porque fue responsabilidad mía no estar cerca del peso. No me voy a lavar las manos. Le pedí disculpas a la organización, al promotor, al boxeador y a todo el equipo”, afirmó.

Muñoz aseguró que junto con su equipo intentaron encontrar las causas de una situación que consideró atípica en su carrera. Entre los factores que analizan mencionó la suplementación utilizada durante la preparación y el viaje de alrededor de diez horas en colectivo realizado días antes del pesaje. “Siempre di la categoría de la misma manera y siempre me funcionó. Por eso también nosotros nos preguntamos qué pasó”, señaló.

El púgil contó además que llegó al límite físico durante el proceso de deshidratación y que continuar bajando peso podía comprometer su rendimiento al día siguiente. “Ya me había escurrido, por decirlo de alguna manera. Había dejado todo lo que tenía. En ese momento un kilo y medio es muchísimo y no sé si al otro día iba a rendir de la misma manera”, expresó.

Más allá de asumir su parte en lo ocurrido, Muñoz admitió que le molestaron las declaraciones posteriores de Cardozo. Según contó, ambos habían acordado previamente generar un cruce mediático para promocionar el combate. “Habíamos pactado tener un ida y vuelta para vender la previa. Empezamos a hacer esa venta y al final yo quedé como un bocón y él como que la jugó de callado. Después, cuando no hubo pelea, empezó a hablar”, cuestionó.

Incluso reveló que ambos se cruzaron personalmente después del pesaje. “Me dijo que quería pelear y yo le dije: ‘Si realmente querés pelear, la pelea está en tus manos’. Yo sinceramente casi no podía ni hablar porque estaba deshidratado”, recordó.

La cancelación significó además un fuerte golpe económico y deportivo después de varios meses de preparación. Muñoz destacó que realizó una importante inversión en sparrings y en todo el trabajo previo. “Me quedó una angustia tremenda porque es mi trabajo. Hice mucho esfuerzo e invertí muchísimo. Uno se hace expectativas por el resultado y por lo que puede venir después, y de repente se disuelve todo entre las manos”, reconoció.

Sin embargo, la pelea con Cardozo todavía podría realizarse. Muñoz confirmó que existe predisposición para volver a organizarla y señaló a Uruguay como una de las alternativas. “Se está viendo de poder realizar la pelea nuevamente. No sabemos exactamente qué fecha, pero hay buena predisposición. Nosotros estamos dispuestos a ir a Uruguay”, adelantó.

Y fue todavía más lejos al asegurar que está dispuesto a garantizar personalmente que el inconveniente con la balanza no volverá a repetirse. “Si yo no llego a dar el peso, le doy la plata de mi bolsa. Estoy convencido de que esto no va a pasar otra vez. Voy a ajustar y hacer todo lo necesario para dar la categoría”, afirmó.

En caso de que la revancha no prospere, Muñoz aseguró que seguirá esperando una pelea importante. Mencionó que anteriormente buscaron combates contra Jeremías Ponce y Sansón Rosa y también recordó una posibilidad que surgió para enfrentar nuevamente a Bakhodir Bachkov en Dubai, que finalmente no avanzó.

Mientras espera novedades, el bahiense ya regresó al gimnasio. “A la mañana ya estuve entrenando y moviéndome un poco. Soy una persona que siempre se dedicó al ciento por ciento y no puedo estar afuera del gimnasio. Es mi oficio”, aseguró.

Muñoz cerró con la expectativa puesta en tener rápidamente una nueva oportunidad y, principalmente, en que finalmente pueda concretarse el duelo con Cardozo. “Donde se haga, me voy a sacar las ganas”, sentenció.