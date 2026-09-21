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Una jueza declaró inconstitucional la baja de punibilidad y sobreseyó a un adolescente
Sostuvo que el hecho no tuvo el nivel de violencia mencionado durante el debate parlamentario.
La jueza porteña Laura De Marinis declaró inconstitucional, para un caso concreto, el artículo de la nueva ley penal juvenil que permite perseguir penalmente a adolescentes desde los 14 años. Con ese fundamento, sobreseyó a un chico de esa edad acusado de participar en un intento de robo, pero no suspende la aplicación de la norma en ninguna jurisdicción.
La resolución generó críticas de Patricia Bullrich y del jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, quien anunció que solicitará el juicio político de la magistrada.
El expediente se inició el 10 de septiembre, cuando al menos cuatro adolescentes habrían intentado sustraerle el celular a un hombre de 47 años. La víctima logró alejarse y pidió ayuda a un policía, que interceptó a los sospechosos. La Fiscalía calificó el episodio como tentativa de robo.
La defensa oficial cuestionó la constitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801 y planteó que el fuero porteño carecía de competencia. De Marinis rechazó este último argumento, pero aceptó el reclamo referido a la aplicación del régimen al adolescente.
Según informó La Nación, la jueza consideró regresiva la respuesta estatal: antes de la reforma, el chico habría quedado bajo intervención del sistema de protección integral, sin persecución penal.
Además, sostuvo que el hecho no tuvo el nivel de violencia mencionado durante el debate parlamentario y describió la conducta registrada en los videos como “burda y torpe”. Vinculó esas características con la inmadurez propia de la adolescencia y reclamó una respuesta proporcional.
“La incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero”, expresó. También propuso políticas públicas orientadas a situaciones de vulnerabilidad, fortalecimiento familiar e inclusión comunitaria.
Bullrich cuestionó duramente el fallo: “Estos jueces garantistas solo construyen impunidad”. Macri, por su parte, afirmó: “Esta sentencia está manchada de sangre”, y anticipó que impulsará el proceso para removerla.
La decisión se suma al antecedente de la jueza bonaerense Marta Pascual, cuya suspensión del nuevo régimen fue posteriormente revocada. El pronunciamiento de De Marinis se refiere exclusivamente al caso analizado y no implica una derogación general de la norma ni suspende su aplicación para el resto de los adolescentes.
Con información de La Nación
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