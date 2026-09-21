El testimonio por el que se detuvo a Asensio: "Entraba desnudo cuando me duchaba y me besaba"

Una declaración incorporada a la causa en el último año fue determinante para que la Justicia avanzara con la detención del entrenador de hockey Horacio “Chacho” Asensio, acusado de abuso sexual por hechos que habrían ocurrido en la ciudad de Monte Hermoso cuando tenía bajo su conducción a jugadoras adolescentes.

La redacción de La Brújula 24 accedió al contenido de ese testimonio, en el que una de las denunciantes reconstruyó situaciones que, según contó ante la Justicia, comenzaron cuando tenía entre 14 y 15 años y continuaron hasta los 17.

Por tratarse de hechos denunciados cuando la joven era menor, este medio preservará su identidad y también omitirá nombres de familiares, allegados y otras personas mencionadas en la declaración.

“Estoy denunciando a mi exentrenador”, comienza el relato. La joven aseguró que inicialmente el técnico comenzó a darle besos en la boca “como si fuera un saludo normal” y a realizarle tocamientos durante partidos, en vestuarios y en momentos en los que se encontraban solos.

Según su declaración, por entonces entrenaba intensamente y aspiraba a llegar a los seleccionados juveniles, por lo que pasaba muchas horas vinculada con el entrenador.

También manifestó que recibía mensajes personales y que él insistía para encontrarse con ella a solas. La denunciante contó que, cuando tenía unos 15 años, comenzó a concurrir al departamento del técnico bajo el supuesto de revisar filmaciones de hockey destinadas a corregir aspectos de su juego.

Los encuentros en el departamento

La joven describió ante la Justicia que esos encuentros podían realizarse al mediodía o por la tarde. Según sostuvo, Asensio preparaba comida y colocaba en el televisor las grabaciones de sus entrenamientos.

Sin embargo, declaró que las imágenes deportivas rápidamente dejaban de ser el centro de esos encuentros. “Lo que menos hacía era mirar el video”, expresó.

En ese contexto, denunció besos y distintos tocamientos de carácter sexual que se habrían producido en una habitación del departamento. “Yo estaba tensa, me alejaba, estaba muy incómoda, no quería”, afirmó en uno de los tramos de su testimonio.

También relató el temor que experimentaba antes de ingresar al lugar. “Entraba a su departamento con mucho miedo, no sabía lo que podía pasar, eso me asustaba”, declaró.

La denunciante explicó además que durante mucho tiempo no contó lo que ocurría y que incluso se reprochaba continuar concurriendo a esos encuentros.

El episodio en un vestuario

Uno de los pasajes centrales de la declaración se refiere a un episodio ocurrido luego en instalaciones utilizadas para realizar entrenamientos de natación. Según relató, era la única integrante de su grupo a la que el entrenador le exigía complementar el hockey con esa actividad. Los encuentros se producían después de los entrenamientos y, de acuerdo con su versión, el acusado buscaba horarios en los que no hubiera otras personas.

“Él buscaba que estemos solos”, manifestó.

La joven recordó aproximadamente cuatro encuentros durante un período de cinco meses. En el último de ellos, según declaró, terminó de nadar e ingresó sola al vestuario femenino para ducharse.

Fue entonces, siempre de acuerdo con su testimonio, cuando el entrenador ingresó desnudo al sector donde ella se encontraba y la obligó físicamente a mantener contacto sexual con él.

La declaración describe que Asensio tomó una de sus manos y la condujo hacia sus genitales, realizando movimientos con ella contra su voluntad. “Me asusté, me largué a llorar”, declaró la joven.

Luego contó que cerró la ducha, tomó sus pertenencias y abandonó rápidamente el lugar. “Salí del lugar lo más rápido que pude”, señaló.

La denunciante recordó haber regresado a su casa “angustiada” y “con mucho miedo”. Según explicó, temía que el entrenador fuera a buscarla o la llamara y, fundamentalmente, sabía que debía volver a verlo al día siguiente debido a la actividad deportiva.

Una declaración clave para la causa

El expediente por los hechos denunciados en Monte Hermoso permaneció durante años sin avances sustanciales. Fuentes judiciales indicaron que las jóvenes pudieron comenzar a hablar sobre lo ocurrido tiempo después y que la declaración incorporada durante el último año resultó central para impulsar nuevamente la investigación.

Asensio fue detenido el domingo en su domicilio de Mar del Plata por orden de la jueza Marisa Promé. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Policía Bonaerense y después fue trasladado a la comisaría de Pringles por razones de seguridad. La causa investiga hechos ocurridos durante los años en que dirigía hockey en Monte Hermoso.

La imputación es por abuso sexual gravemente ultrajante. La investigación reúne testimonios de al menos tres jóvenes que eran adolescentes cuando se habrían producido los episodios denunciados.

Este lunes, el presidente de la Confederación Argentina de Hockey, Aníbal Fernández, dijo en diálogo con el programa Bahía Hoy que la entidad había tenido conocimiento de acusaciones años atrás y pidió que la investigación avance. “No se puede mirar para el costado”, sostuvo, al remarcar la obligación de las instituciones deportivas de proteger a los menores que participan de sus actividades.