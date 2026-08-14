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Se canceló la pelea de Neri Muñoz: el bahiense no dio el peso
Estaba pautada para este sábado y estaba en juego el título Fedelatin Superligero de la AMB.
La pelea entre el bahiense Neri Muñoz y Javier Cardozo, pautada para este sábado, se canceló debido a que el bahiense no llegó al peso, según informaron los organizadores tras el pesaje oficial realizado este viernes.
"Durante la ceremonia oficial de pesaje, Neri Muñoz no logró dar el límite de peso reglamentario para la categoría superligero. Tras evaluar la situación y en estricto cumplimiento de los reglamentos deportivos, y velando por la integridad de la competencia, se ha tomado la decisión conjunta de no llevar a cabo el combate", señalaron en una publicación de Instagram.
En la pelea se disputaría el título Fedelatin Superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que está en manos de Cardozo. Estaba pautada para este sábado en Buenos Aires.
El campeón reaccionó en redes contra Muñoz: "Pusimos nuestro título en juego, nos alejamos de la familia para hacer la preparación, peleamos en su casa, con su gente, sus jueces, todo a favor de ellos. Encima, subimos una categoría más para que se haga la pelea (...) y no da el peso: un kilo y medio arriba".
El bahiense tiene récord de 18 victorias (14 por KO) y tres derrotas.
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