Dan de baja a 18 prepagas y mutuales: cuáles son las prestadoras alcanzadas

El Gobierno nacional dispuso la baja de 18 entidades del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), luego de detectar que no desarrollaban actividad, no tenían beneficiarios activos o incumplían con la documentación exigida.

La decisión fue adoptada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) en el marco del proceso de auditoría y reordenamiento del sistema privado. Desde el inicio de la actual gestión ya fueron eliminadas más de 180 entidades del padrón oficial.

Según explicó el organismo, antes de concretar las bajas las empresas, mutuales y cooperativas involucradas fueron notificadas e intimadas a regularizar su situación. Al no obtener respuestas satisfactorias, se rechazaron las inscripciones definitivas y quedaron sin efecto los registros provisorios.

La Superintendencia aclaró que la medida no tendrá impacto sobre los usuarios, debido a que las entidades alcanzadas no contaban con beneficiarios activos ni brindaban servicios al momento de las inspecciones.

Las 18 prestadoras dadas de baja son:

Plan Odontológico Integral S.A.

Cámara de Tabaco de Misiones.

Armiento S.A.

Instituto Materno Infantil S.A.

Sociedad Médica Universitaria S.A.

Asociación Mutual Intercooperativa.

AMI S.R.L.

Huinca Salud S.A.

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y de Créditos Cuenca del Salado Ltda.

Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay.

EMPY S.R.L.

Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A.

Timely Medical.

Premedikal S.R.L.

Emergencia S.R.L.

Seres S.R.L.

Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañás Limitada (COEVICAL).

Cardio S.A.

En paralelo, la Superintendencia declaró en situación de crisis a la Obra Social de Operadores Cinematográficos por incumplimientos en aspectos prestacionales, contables, jurídico-institucionales y de atención a sus beneficiarios, además de problemas en sus indicadores económico-financieros.

La entidad deberá presentar un plan de contingencia con medidas concretas para regularizar su situación, que será supervisado por las áreas técnicas del organismo.

Con información de Infobae