Deportes
Se viene la venta de entradas para la despedida de Messi: precios y cómo comprarlas
Los tickets para el amistoso ante Benín, el último que disputará la Selección y que marcará el adiós oficial de Leo, se podrán conseguir desde este martes.
Comenzó la cuenta regresiva para una Fecha FIFA muy especial para la Selección, para todos los argentinos y, particularmente para Lionel Messi, quien disputará su último partido con la celeste y blanca. En esta ventana XL de partidos, la Scaloneta se medirá ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, y será este último encuentro el que marque el adiós de Leo.
La Selección tendrá dos sedes para los primeros compromisos luego de perder la final del mundo ante España, en Nueva Jersey. El primer amistoso, contra Bolivia, será en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Mientras que los partidos ante Burkina Faso y Benín se darán en el Monumental de Núñez.
Tras el bombazo del anuncio de su retiro a nivel internacional, Messi apareció en la lista de 28 convocados para esta triple fecha de amistosos. Sin embargo, solo dirá presente en el último de los tres: jugará su último partido en la cancha de River, ante Benín.
Justamente ante este seleccionado de África Occidental, con el que cerrará su participación con la camiseta de sus amores, el 10 estará acompañado por todos los campeones del mundo en Qatar 2022, el máximo hito del rosarino con la albiceleste.
Cuánto saldrán las entradas para la despedida de Messi y cómo comprarlas
La gira de la Selección Argentina se cerrará en Buenos Aires: el 3/10 se medirá ante Burkina Faso y el 6/10 enfrentará a Benín, ambos partidos serán en el Monumental de River. La venta para estos amistosos, que incluyen la gran despedida de Messi ante Benín, será a través del sitio www.deportick.com. Comenzará el martes 22 de septiembre a las 18 y los precios van desde los $90.000 hasta los $480.000.
- Popular: $90.000
- Menor a popular (3 a 10 años): $29.000
- Platea alta Sívori y Centenario: $180.000
- Platea media Sívori y Centenario: $320.000
- Platea alta San Martín y Belgrano: $320.000
- Platea baja San Martín y Belgrano: $450.000
- Platea media San Martín y Belgrano: $480.000
Es importante recordar que, para conseguir las entradas, es necesario registrarse previamente en deportick. Por este motivo, desde Olé te recomendamos crear la cuenta con antelación para agilizar el proceso e ingresar cuanto antes a la fila virtual.
Entradas para el amistoso contra Bolivia en Córdoba
Previo a los partidos en el Monumental, la Fecha FIFA tendrá su puntapié inicial para la Selección Argentina el próximo 30 de septiembre contra Bolivia en el Kempes. La venta, también a través del sitio www.deportick.com, comenzará este lunes 21/9 a las 14. Los precios van desde los $90.000 hasta los $170.000
- Popular: $90.000
- Menor a popular (3 a 10 años): $25.000
- Platea Gasparini: $140.000
- Platea Ardiles: $170.000
¿Cuál fue el último partido que Lionel Messi disputó en la Argentina?
El último partido que Lionel Messi disputó en la Argentina con la Selección tuvo lugar el pasado 31 de marzo, momento en el que el equipo de Scaloni recibió a Zambia en La Bombonera antes del Mundial 2026. En aquella oportunidad, el 10 marcó uno de los tantos en la goleada 5-0 que registró el plantel.
Fuente: Olé
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