Asensio se negó a declarar y podría utilizar la estrategia de Del Valle

Horacio “Chacho” Asensio se negó a declarar ante la Justicia y cambió de abogado a pocas horas de haber sido detenido por los presuntos abusos sexuales ocurridos cuando dirigía a jugadoras adolescentes en Monte Hermoso.

El entrenador decidió no responder preguntas y dejó al letrado que lo asesoraba hasta ese momento. Su defensa quedó en manos del abogado Carlos Carnevale, quien comenzará a estudiar el expediente antes de definir los próximos movimientos judiciales.

La decisión abre un interrogante ahora sobre la estrategia que adoptará la defensa. Uno de los caminos que podría ser analizado es el mismo que tuvo un papel central en el caso de Alberto Martín Del Valle: la discusión sobre la prescripción de la acción penal.

La comparación surge también por una primera coincidencia procesal. Del Valle, detenido el 23 de agosto después de permanecer casi 15 años prófugo, también se negó a declarar inmediatamente después de su captura. En aquel momento, La Brújula 24 anticipó que su defensa apuntaría a plantear que la causa por abuso sexual se encontraba prescripta.

Cuatro días después del arresto, el juez de Garantías Guillermo Mércuri terminó declarando extinguida la acción penal contra Del Valle por abuso sexual agravado y tentativa de aborto y dispuso su sobreseimiento por esos hechos. La resolución no significó su libertad porque continuó detenido por otra causa vinculada al incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

¿Puede Asensio intentar el mismo camino?

Los hechos investigados en la causa contra Asensio se remontan principalmente a 2012 y 2013, cuando estaba al frente del hockey del Club Deportivo Monte Hermoso. Precisamente por el tiempo transcurrido, la prescripción aparece como uno de los aspectos jurídicos que podría estudiar su nueva defensa.

Sin embargo, los dos expedientes no son idénticos. En el caso Asensio, uno de los testimonios que terminó precipitando su detención fue incorporado recientemente a la investigación. Según había informado este medio al conocerse su arresto, ese elemento forma parte de la discusión que podría dificultar un planteo similar al utilizado por la defensa de Del Valle.

Por ahora, de todos modos, Carnevale no formalizó públicamente una presentación de ese tipo. El primer paso será acceder en profundidad a las actuaciones, analizar los testimonios y las pruebas acumuladas y definir después la estrategia.

Asensio conserva además el derecho a declarar más adelante. Haber guardado silencio en esta primera instancia no impide que, una vez estudiado el expediente junto con su nuevo abogado, pueda solicitar otra audiencia para dar su versión de los hechos.

El exentrenador había sido detenido en Mar del Plata por orden de la jueza Marisa Promé y trasladado a la comisaría de Pringles por razones de seguridad, precisamente en la misma dependencia en la que estuvo alojado Del Valle semanas atrás.

La investigación se inició por las acusaciones de mujeres que eran adolescentes cuando se produjeron los hechos denunciados y actualmente se encuentra bajo análisis de la Justicia bahiense.