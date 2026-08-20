Barcelona va por Lautaro Martínez: la postura del bahiense

Barcelona va por Lautaro Martínez. El delantero bahiense aparece como el principal apuntado por el entrenador Hansi Flick para reforzar el ataque después de que se cayera la posibilidad de incorporar a Julián Álvarez y tras la partida de Robert Lewandowski rumbo a la MLS.

A pocos días del cierre del mercado de pases europeo, la dirigencia del club catalán comenzó a acelerar las gestiones por el capitán del Inter de Milán, que tiene contrato con el conjunto italiano hasta junio de 2029.

Según informó el periodista español Gerard Romero, en las últimas horas se produjo una reunión en Madrid entre dirigentes del Barcelona y el representante de Lautaro. El delantero de la Selección Argentina tendría buena predisposición para analizar una eventual llegada al conjunto azulgrana.

La operación, sin embargo, no será sencilla. El bahiense es una de las principales figuras y capitán del Inter y no cuenta con una cláusula de rescisión que establezca un precio concreto para su salida.

Por ese motivo, Barcelona deberá negociar directamente con el club italiano. La cotización del atacante de 28 años rondaría los 85 millones de dólares.

El equipo español ya incorporó a Karim Adeyemi, Anthony Gordon y Rodri, pero pretende sumar un centrodelantero de jerarquía para completar su ofensiva.

Con el cierre del libro de pases previsto para el 1° de septiembre, Barcelona prepara una ofensiva para intentar destrabar la llegada del ex Racing y convertirlo en su nuevo referente de área.