La Justicia Federal dictó la prisión preventiva para el narco Gastón Larriaga y su pareja

La Justicia Federal dictó 270 días de prisión preventiva para Mauricio Gastón Larriaga y su pareja, detenidos el pasado 11 de septiembre durante una serie de allanamientos realizados en Bahía Blanca y Pedro Luro en una investigación por narcotráfico.

Larriaga, cuya captura había sido adelantada por La Brújula 24, es uno de los nombres históricos vinculados al tráfico de drogas en la ciudad y permanecía prófugo por otras causas cuando la Prefectura Naval Argentina logró localizarlo en una finca de Villa Bordeu.

La medida fue solicitada por el Área de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Bahía Blanca, encabezada por la fiscal federal Elisa Trinchín junto al auxiliar fiscal Facundo Ruíz Martínez, y dispuesta por el juez federal de Garantías Walter López Da Silva. El magistrado también fijó en 270 días el plazo de la investigación por la complejidad del expediente y las medidas probatorias pendientes.

La Fiscalía atribuyó a Larriaga el rol de organizador de tráfico de estupefacientes bajo la modalidad de tenencia con fines de comercialización, agravada por la intervención de tres o más personas. Además, le imputaron acopio de armas y falsificación de documento público.

En la misma situación procesal quedó su pareja, identificada como Patricia Weinzettel, a quien le atribuyen tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada y acopio de armas.

Una finca convertida en “búnker”

La investigación comenzó en mayo a partir de una denuncia anónima. Las tareas de inteligencia permitieron reconstruir los movimientos de los sospechosos, los domicilios que frecuentaban y los vehículos utilizados. Finalmente, la Fiscalía consiguió autorización para realizar seis allanamientos en Bahía Blanca y Pedro Luro.

El operativo más importante tuvo lugar en Villa Bordeu. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, la propiedad funcionaba prácticamente como un “búnker”, con cámaras de seguridad, portones, rejas y perros.

La complejidad del ingreso obligó a convocar al Grupo Halcón. Cuando irrumpieron en dicha vivienda detectaron que se estaban quemando distintos elementos. De allí lograron rescatar 813 gramos de cocaína y restos de celulares, material que fue incorporado a la investigación.

La Brújula 24 había revelado horas después del operativo que Larriaga habría intentado destruir teléfonos, documentación y posiblemente droga en un hogar a leña mientras ingresaban los investigadores.

El inventario de elementos secuestrados fue significativo: ocho armas cortas y ocho largas de distintos calibres, municiones, radios de comunicación, teléfonos, notebooks, tablets, una balanza de precisión, sustancias utilizadas para el corte de droga y dinero argentino y extranjero. También apareció un chaleco perteneciente a la Policía Bonaerense.

Uno de los hallazgos que llamó especialmente la atención fue un DNI confeccionado a nombre de otra persona pero con la fotografía de Larriaga. Para los investigadores, forma parte de las maniobras que habría utilizado durante el tiempo que permaneció prófugo. La Fiscalía señaló además que los acusados recurrían a terceros y utilizaban teléfonos y vehículos registrados a nombre de familiares para dificultar su identificación.

Un nombre conocido por la Justicia Federal

Larriaga cuenta con antecedentes y condenas por narcotráfico. En uno de los expedientes más importantes en los que estuvo involucrado fue considerado jefe de una organización dedicada a trasladar y distribuir droga desde Mar del Plata hacia Bahía Blanca y otras localidades del sur del país.

Por aquella causa recibió una condena de 12 años de prisión y fue declarado reincidente. En esa investigación habían sido secuestrados más de 20 kilos de marihuana y seis de cocaína.

Ahora, la nueva causa busca determinar hasta dónde llegaba la estructura que presuntamente comandaba mientras permanecía clandestino y cuál era el origen y destino de los estupefacientes y el armamento encontrados durante los procedimientos.