Paso clave en la licitación para reparar El Cholo

Cinco empresas presentaron ofertas para ejecutar la obra de reparación y mantenimiento del Paso Urbano de la Ruta Nacional 33, en el tramo comprendido entre El Cholo y Bosque Alto.

La apertura de sobres se realizó hoy con la presencia del intendente Federico Susbielles, el secretario de Obras Públicas, Gustavo Trankels, y el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Santiago Mandolesi Burgos.

Las firmas que participaron de la licitación pública son Avinco Construcciones S.A., Coince Bahía S.A., Vial Agro S.A., Ingeniería y Arquitectura S.R.L. y Rimsol S.A.

Los trabajos contemplan una inversión de $2.394 millones, tendrán un plazo de ejecución de 180 días y abarcarán los 7,5 kilómetros que conforman el tramo.

Según se informó, las intervenciones serán diferentes en función del nivel de deterioro que presente cada sector de la traza. “Este gobierno y los bahienses decidimos no quedarnos a esperar ni solamente a conceptualizar esta situación: hacemos, construimos”, dijo Susbielles durante el acto.

El jefe comunal remarcó que la intervención surgió de un trabajo conjunto entre Municipio y Puerto, con el objetivo de recuperar las condiciones de transitabilidad y seguridad del sector. “A través de un trabajo articulado entre el Puerto y el Municipio, estamos realizando la apertura de ofertas para la reparación del lugar, para que sea transitable, para que sea seguro”, afirmó.

De todas maneras, Susbielles aclaró que continuará el reclamo ante Nación para avanzar con una intervención integral sobre el corredor. “Vamos a seguir solicitando al Gobierno Nacional que haga la obra del Paso Urbano, que se incluya en el presupuesto que se va a tratar en el Congreso, ya que es una obra neurálgica y clave para la logística de la Argentina”, señaló.

Finalmente, el intendente destacó las inversiones que recibe Bahía y el papel estratégico del Puerto en el desarrollo de nuevos proyectos. “La ciudad está pasando por un gran momento, un momento de mucha expectativa y esperanza de cara al futuro. Estamos recibiendo inversiones, demostrando que somos una ciudad competitiva, que tiene capital humano y un puerto pujante”, concluyó.