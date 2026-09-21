Corvalán va por otro paso en el boxeo profesional: "No hago una carrera mentirosa"

El boxeador bahiense Gonzalo Corvalán será protagonista este viernes 25 de septiembre de una nueva velada profesional en la ciudad, cuando enfrente al capitalino Brian Nahuel Nogues en el Nuevo Salón de los Deportes del Sindicato de Químicos, Petroquímicos y Afines, ubicado en avenida Colón 1312.

El combate será el plato fuerte de la noche, estará pactado a seis rounds y se disputará dentro de la categoría superwelter, con un límite de 69,678 kilos.

A sus 24 años, Corvalán llegará a su quinta presentación como profesional y apenas a la segunda durante 2026, luego de superar una lesión en la mano derecha que lo mantuvo durante un año alejado de la competencia.

“Gracias a Dios venimos haciendo un campamento diez puntos. Estamos entrenando bien todos los días como se debe y ya estamos cerca de la categoría. Nos queda un kilo y medio, que eso es fundamental”, contó en diálogo con La Brújula 24.

La preparación incluyó sesiones de sparring fuera de Bahía Blanca. “Tuvimos buenos sparrings para este combate. Fuimos a guantear a La Pampa y Mar del Plata, y eso juega mucho a nuestro favor. Meter buenos sparrings es la clave para poder estar bien ahí arriba”, explicó.

El bahiense viene de atravesar un período difícil debido a un edema óseo provocado por un fuerte golpe en su mano derecha. La lesión lo dejó sin actividad durante aproximadamente un año.

“Quiero agradecer al Sindicato de Químicos y Petroquímicos porque me siguieron ayudando durante ese año en el que yo no estuve peleando. Me siguieron bancando y lo hacen ahora. Gracias a ellos esto es posible”, destacó.

También reconoció el respaldo de su manager, Enrique Maro, quien lo acompaña desde los comienzos de su carrera profesional y destacó especialmente el recorrido realizado hasta el momento.

“A nivel boxístico, Gonzalo Corvalán es un deportista que desde muy chico está haciendo esto. Nunca tuve la posibilidad de moldear a un joven a mi medida”, explicó Maro.

El entrenador y representante valoró particularmente la experiencia acumulada por el bahiense en diferentes puntos del país. “Pude llevarlo a competir a diferentes lugares, principalmente a Capital, La Pampa y Mar del Plata. Allí acumuló experiencia y siempre midiéndose con chicos de buen nivel. Su carrera es excelente desde mi punto de vista”, sostuvo.

Para Maro, una de las principales virtudes de Corvalán está relacionada con sus condiciones naturales y con el trabajo realizado desde temprana edad.

“Gonzalo tiene un potencial importante en el boxeo, es fuerte. De chico pudo ir a un gimnasio y ha desarrollado bien el deporte. Lo que queremos es que se vaya superando pelea a pelea y ver hasta dónde podemos llegar”, señaló.

Corvalán comenzó a practicar boxeo cuando tenía apenas 15 años, impulsado por su padre y su tío. Nueve años después, asegura conservar intacta la pasión por el deporte.

“Desde chico me gustó el boxeo. Arranqué gracias a mi papá y mi tío y hoy sigo igual que el primer día. Es una actividad que requiere muchos sacrificios. Hay que dedicarse al 100%, porque si no, no sirve. Hay que tomárselo como un trabajo”, afirmó.

Para el púgil bahiense, el aprendizaje tampoco se detiene con el paso del tiempo. “Uno nunca termina de progresar. Hasta los boxeadores retirados siguen aprendiendo cuando ya no se suben nunca más a un ring”, sostuvo.

A la hora de definir su estilo, mencionó dos golpes que considera parte de su sello personal. “Me gusta mucho meter el cross izquierdo y el gancho al hígado. Creo que son los dos golpes que más me identifican”.

Más allá de las condiciones naturales, Corvalán puso el acento en la preparación diaria. “La clave está en entrenar todos los días, a toda hora, para acompañar el talento que uno pueda llegar a tener. Sin esa conjunción se hace virtualmente imposible llegar lejos”.

El combate ante Nogues representará un nuevo escalón dentro de una carrera que, según explicó, busca desarrollar sin apuros y con una planificación a largo plazo.

“Estamos haciendo un recorrido con rivales de acuerdo con nuestro nivel, sin hacer locuras. No estamos haciendo una carrera mentirosa. La idea es concretar 20 combates y el año próximo ir a medirnos afuera del país para ver dónde estamos parados”, señaló Corvalán.

Maro coincidió con ese objetivo y remarcó que la intención es evitar apurar etapas. “Queremos hacer 20 combates y ahí evaluar en qué nivel estamos para ir al exterior”, afirmó.

“Me quiero medir con los mejores y ganarles porque me siento capacitado para hacerlo. Es como ir subiendo peldaño por peldaño de una escalera. Y, en caso de perder, quiero que al rival no le resulte fácil superarme”, agregó el boxeador.

Corvalán también admitió que los nervios forman parte inevitablemente de cada presentación. “El miedo siempre está, es algo normal, pero uno con el paso de los años lo controla. Es lógico que exista esa sensación”.

Antes de volver al cuadrilátero, cerró con un reconocimiento para quienes forman parte de su preparación cotidiana: “Quiero agradecerle al Sindicato de Químicos, Petroquímicos y Afines de Bahía Blanca, a Enrique Maro, a mi mamá y a mi papá, y a todos los que están en el día a día”.