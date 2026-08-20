Los salarios siguen perdiendo la carrera frente a la inflación: qué dicen los datos más recientes

Los ingresos de los trabajadores registrados crecieron por encima de los precios en junio, pero todavía acumulan una pérdida de poder adquisitivo tanto en el primer semestre como en los últimos 12 meses.

Los salarios de los trabajadores registrados aumentaron 2,4% en junio y superaron por 0,5 puntos porcentuales a la inflación del mes, que fue del 1,9%. Sin embargo, la mejora mensual no alcanzó para revertir la pérdida acumulada frente al avance de los precios durante 2026 y en la comparación interanual.

Según el Índice de Salarios difundido este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los ingresos del sector formal subieron 15,5% durante el primer semestre y 29,7% en los últimos 12 meses. En el mismo período, la inflación acumuló un incremento del 16,8% desde enero y del 33,5% interanual.

El dato de junio significó una recuperación luego de que en mayo los salarios registrados volvieran a perder contra la inflación. Dentro del sector formal, los ingresos privados aumentaron 1,9% durante el sexto mes del año, mientras que los públicos avanzaron 3,4%.

Al considerar el Índice de Salarios general, que incluye también a los trabajadores informales, la variación mensual fue del 2,9%. En ese caso, los ingresos acumularon una mejora del 18,5% durante la primera mitad del año y del 35,7% en los últimos 12 meses.

El resultado estuvo impulsado principalmente por los trabajadores privados no registrados, cuyos salarios crecieron 4,4% en junio, 2,5 puntos porcentuales por encima de la inflación. Este segmento acumuló una suba del 29,4% en el año y del 59,5% interanual, aunque el Indec advierte que estos datos tienen un rezago de cinco meses por cuestiones metodológicas.

En el sector público, los salarios aumentaron en promedio 3,4% durante junio. Sin embargo, el comportamiento estuvo condicionado por la mejora otorgada al personal de las universidades nacionales.

“En junio de 2026, la variación salarial mensual del sector público fue superior a la observada en los subsectores público nacional y público provincial. Esta diferencia se explica por el aumento salarial otorgado al personal de las universidades nacionales, que se incluye en el sector público total, pero no en los subsectores mencionados. El incremento fue acordado el 10 de junio de 2026 en el marco de la paritaria del sector universitario”, explicó el Indec.

Los salarios públicos acumularon una suba del 17,6% durante los primeros seis meses del año, 0,9 puntos porcentuales por debajo de la evolución de los precios en ese período. En los últimos 12 meses avanzaron 30,1%, lo que representa una diferencia de 5,6 puntos frente a la inflación interanual.

El sector privado registrado mostró el desempeño más débil. Sus salarios aumentaron 1,9% en junio, 14,5% durante el primer semestre y 29,6% en los últimos 12 meses.

Con información de La Nación