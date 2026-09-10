La inflación de agosto fue de 1,7% y acumuló 33,5% en los últimos doce meses

La inflación de agosto fue de 1,7%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 21,3% en los primeros ocho meses de 2026 y del 33,5% interanual.

El dato marcó una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto de julio, cuando la inflación había sido del 2,1%.

El resultado se ubicó dentro de las previsiones de las consultoras privadas, que antes de conocerse el informe oficial proyectaban para agosto una variación de entre 1,4% y 1,9%, con la mayoría de las estimaciones concentradas entre 1,6% y 1,7%.

Entre los factores que habían llevado a anticipar una moderación aparecían un menor ritmo de aumento de algunos alimentos, una menor presión de los precios regulados y la reversión de componentes estacionales que habían incidido durante julio, especialmente por las vacaciones de invierno.

La tendencia también había sido anticipada por la Ciudad de Buenos Aires, donde el IPC de agosto registró una suba del 1,7%, frente al 2,9% del mes anterior. No obstante, ambas mediciones tienen canastas y ponderaciones diferentes.

Con el nuevo dato, el foco estará puesto ahora en la evolución de la inflación núcleo y en el comportamiento de los precios regulados y estacionales, para determinar si la desaceleración responde a una tendencia más generalizada o a factores puntuales.