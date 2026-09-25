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YPF aumentó el precio de sus combustibles en todo el país
La petrolera aseguró que mantiene el esquema para amortiguar las variaciones del precio internacional del crudo.
YPF confirmó este viernes un aumento promedio del 1% en los precios de sus combustibles en todo el país. La actualización comprende tanto a las naftas como al gasoil y se conoció después de que Shell, Axion y Puma aplicaran incrementos de entre el 2% y el 5%.
La compañía, que concentra el 55% del mercado minorista de combustibles, había realizado su último ajuste general el 14 de mayo. La nueva modificación se produce en un contexto de subas del petróleo, cuyo valor rondaba este viernes los 97 dólares por barril, tras superar los 105 dólares el jueves.
“Esta actualización se realiza en el marco del esquema de buffer de precios que la compañía implementa desde abril y mantiene vigente ante la extensión del conflicto en Medio Oriente y su impacto en el precio internacional del crudo”, explicó la empresa.
Ese mecanismo funciona como un amortiguador frente a las oscilaciones del mercado internacional. Según sostuvo YPF, su aplicación permite mantener el “acuerdo honesto con los consumidores” y evitar que la volatilidad se traslade directamente a los surtidores.
El incremento entrará en vigencia este sábado y en Bahía Blanca se espera un incremento de Diesel 500 a $2.269 y del Diesel Infinia a $2.439.
Con información de Infobae / LB24
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