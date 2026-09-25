Liga del Sur: Huracán es líder y Sporting sigue en descenso

La Liga del Sur comenzó este viernes una nueva fecha del Torneo Clausura, con actividad en la Primera División A y continuidad durante todo el fin de semana.

En el primer partido Huracán le ganó 2-1 Sporting en cancha del Globo. Jonathan Font abrió el marcador por los visitantes en el minuto 18 y Lautaro Torres anotó en el minuto 43 para irse al descanso con empate. Los de casa lo resolvieron en el minuto 88 gracias a un gol de Lautaro Cerato.

La programación continuará el sábado, desde las 15:30, con Libertad-San Francisco, también por la A. El juez designado para ese encuentro será Pablo Leguizamón.

Ese mismo día habrá tres partidos correspondientes a la Primera División B: Tiro Federal-Olimpo, con arbitraje de Facundo Altuna; Comercial-Sansinena, a puertas cerradas y con Julián Hourticolou como juez; y Dublin-Pacífico de Cabildo, que será dirigido por Matías Islas.

El domingo, a las 15:30, se jugarán otros dos encuentros. Por la A, Liniers será local ante Bella Vista, con arbitraje de Daniel Méndez. Por la B, Pacífico de Bahía Blanca recibirá a Rosario Puerto Belgrano, en un partido a puertas cerradas que tendrá como árbitro a Javier Tamaro.

La fecha se cerrará el lunes 28, también desde las 15:30, con Villa Mitre-La Armonía, en El Fortín. El encargado de impartir justicia será Leopoldo Gorosito.