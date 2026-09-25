Deportes
Liga del Sur: Huracán es líder y Sporting sigue en descenso
El Globo superó 2-1 al Rojinegro y quedó como líder en soledad hasta que juegue San Francisco.
La Liga del Sur comenzó este viernes una nueva fecha del Torneo Clausura, con actividad en la Primera División A y continuidad durante todo el fin de semana.
En el primer partido Huracán le ganó 2-1 Sporting en cancha del Globo. Jonathan Font abrió el marcador por los visitantes en el minuto 18 y Lautaro Torres anotó en el minuto 43 para irse al descanso con empate. Los de casa lo resolvieron en el minuto 88 gracias a un gol de Lautaro Cerato.
La programación continuará el sábado, desde las 15:30, con Libertad-San Francisco, también por la A. El juez designado para ese encuentro será Pablo Leguizamón.
Ese mismo día habrá tres partidos correspondientes a la Primera División B: Tiro Federal-Olimpo, con arbitraje de Facundo Altuna; Comercial-Sansinena, a puertas cerradas y con Julián Hourticolou como juez; y Dublin-Pacífico de Cabildo, que será dirigido por Matías Islas.
El domingo, a las 15:30, se jugarán otros dos encuentros. Por la A, Liniers será local ante Bella Vista, con arbitraje de Daniel Méndez. Por la B, Pacífico de Bahía Blanca recibirá a Rosario Puerto Belgrano, en un partido a puertas cerradas que tendrá como árbitro a Javier Tamaro.
La fecha se cerrará el lunes 28, también desde las 15:30, con Villa Mitre-La Armonía, en El Fortín. El encargado de impartir justicia será Leopoldo Gorosito.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|Pts.
|1
|Huracán
|9
|3
|6
|0
|9
|6
|+3
|15
|2
|San Francisco
|8
|3
|4
|1
|8
|7
|+1
|13
|3
|Sporting
|9
|2
|5
|2
|6
|5
|+1
|11
|4
|La Armonía
|8
|3
|2
|3
|7
|8
|-1
|11
|5
|Villa Mitre
|8
|2
|4
|2
|5
|9
|-4
|10
|6
|Liniers
|8
|2
|2
|4
|9
|6
|+3
|8
|7
|Bella Vista
|8
|1
|5
|2
|6
|7
|-1
|8
|8
|Libertad
|8
|1
|4
|3
|3
|5
|-2
|7
PJ: partidos jugados · PG: ganados · PE: empatados · PP: perdidos · GF: goles a favor · GC: goles en contra · DG: diferencia de gol · Pts.: puntos.
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