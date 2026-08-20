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Conducía borracho y volcó su camioneta en el canal Maldonado
Quedó atrapado dentro de la camioneta, pero no sufrió heridas de consideración.
Un hombre de 47 años volcó la noche de este jueves en el canal Maldonado a la altura de la avenida Buenos Aires y debió ser extraído del vehículo, sin que sufriera lesiones de consideración.
El conductor fue identificado como Luis Salazar e iba solo al mando de una Chevrolet modelo S10 cuando perdió el control del vehículo y terminó dentro del canal.
Según informó la policía, Salazar se encontraba en estado de ebriedad, pero, a pesar del vuelco, no sufrió heridas de consideración.
En el lugar trabajó personal de Comisaría Quinta, Protección Civil y Bomberos.
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