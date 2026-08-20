Conducía borracho y volcó su camioneta en el canal Maldonado

Un hombre de 47 años volcó la noche de este jueves en el canal Maldonado a la altura de la avenida Buenos Aires y debió ser extraído del vehículo, sin que sufriera lesiones de consideración.

El conductor fue identificado como Luis Salazar e iba solo al mando de una Chevrolet modelo S10 cuando perdió el control del vehículo y terminó dentro del canal.

Según informó la policía, Salazar se encontraba en estado de ebriedad, pero, a pesar del vuelco, no sufrió heridas de consideración.

En el lugar trabajó personal de Comisaría Quinta, Protección Civil y Bomberos.