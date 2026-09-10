El Indec informa la inflación de agosto: volvería a ubicarse por debajo del 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves la inflación correspondiente a agosto, en medio de expectativas de una nueva desaceleración de los precios luego del incremento del 2,1% registrado durante julio.

Las estimaciones privadas coinciden en que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvería a perforar el 2% mensual. El abanico de proyecciones se ubica entre 1,4% y 1,9%, mientras que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central concentra las previsiones en torno al 1,7%.

El dato implicaría una baja frente al 2,1% de julio, mes en el que se había interrumpido parcialmente la desaceleración observada durante los meses anteriores, principalmente por factores estacionales asociados a las vacaciones de invierno.

Según el último REM, realizado entre el 27 y el 31 de agosto entre 35 consultoras y centros de investigación y 12 entidades financieras, la inflación general habría sido del 1,7%. Los diez analistas que mejor pronosticaron esta variable en el pasado también estimaron el mismo porcentaje.

Para la inflación núcleo, que excluye componentes regulados y estacionales, el relevamiento también arrojó una previsión del 1,7%, mientras que entre los diez participantes con mayor precisión histórica la estimación fue del 1,6%.

Otro anticipo llegó desde la Ciudad de Buenos Aires, donde el índice de precios registró durante agosto una suba del 1,7%, considerablemente inferior al 2,9% de julio. En territorio porteño, la inflación acumuló un 21,5% en los primeros ocho meses de 2026 y alcanzó una variación interanual del 33,3%.

A nivel nacional, el menor registro mensual del año hasta el momento corresponde a junio, cuando el IPC había avanzado 1,9%. De confirmarse las proyecciones privadas, agosto podría convertirse así en el mes con la inflación más baja de 2026.

El número oficial será difundido este jueves por el INDEC y permitirá conocer, además de la variación general, cuáles fueron los rubros que ejercieron mayor presión sobre los precios durante el octavo mes del año.