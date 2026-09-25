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Daniel Osvaldo fue internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado
Fue sometido a una delicada operación por una infección.
El exfutbolista y músico Daniel Osvaldo fue internado de urgencia el último jueves cerca de las 23:30 en el Hospital de Llavallol, luego de pasar varios días sufriendo un fuerte malestar general. Fue su propia hermana quien lo encontró en su domicilio de la localidad de Banfield y gestionó el traslado al centro médico.
El cuadro clínico del exjugador es grave. Según Pepe Ochoa en LAM (América TV), el hombre se encuentra aislado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con un pronóstico reservado. El diagnóstico principal es un derrame pleural derecho, provocado por una severa infección que derivó en la acumulación de agua y pus en la zona que recubre los órganos respiratorios, siendo el pulmón derecho el más comprometido. Ante este escenario, el equipo médico debió intervenirlo quirúrgicamente y cortaron dos centímetros de cada pulmón para tratar de estabilizar la afección.
La hospitalización dejó al descubierto el difícil momento que atraviesa Osvaldo, especialmente en el plano económico. El músico no cuenta actualmente con obra social ni medicina prepaga, motivo por el cual recaló en un hospital público. Según trascendió, su ingreso logró concretarse gracias a la intervención de un tercero.
Respecto a las causas que lo llevaron a este estado, fuentes periodísticas que consultaron a profesionales de la salud indicaron que este tipo de cuadros infecciosos y bacterianos se ven facilitados por un fuerte deterioro del organismo, el cual estaría directamente vinculado al consumo de drogas.
Antes de esta repentina descompensación, el músico se encontraba enfocado en sus proyectos laborales: estaba llevando adelante un ciclo de entrevistas para el diario El Édigo y tenía programado un concierto junto a su banda de rock para el próximo 31 de octubre en el Café Berlín.
Fuente: MDZ
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