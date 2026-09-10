Cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones de Anses tras el último dato de inflación



El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que registró una variación mensual de 1,7%. El dato fija el porcentaje de actualización que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará a los haberes jubilatorios y las asignaciones familiares en octubre.

Con el nuevo porcentaje de movilidad, y de mantenerse el esquema de bono vigente en septiembre, los valores para octubre quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $435.662,86

Jubilación mínima con bono: $505.662,86

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $348.530,28

PUAM con bono: $420.007,28

Pensiones no contributivas: $304.965,61

Pensiones no contributivas con bono: $376.442,61

Pensión Madre de 7 Hijos: $435.662,86

Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $507.139,86

Asignación Universal por Hijo (AUH): $156.552,29

AUH con Discapacidad: $509.748,28

El porcentaje de aumento surge de manera automática a partir del dato oficial del Indec, sin que se requiera un decreto adicional del Poder Ejecutivo para su aplicación. Distinto es el caso del bono extraordinario, cuya continuidad y monto dependen de una decisión específica del Gobierno, que hasta el momento no confirmó si mantendrá el refuerzo de $70.000 durante octubre.

Fuente: Infobae