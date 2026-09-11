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Hacer un asado en Bahía Blanca se encareció 30,6% en el último año
Las verduras y el fiambre fueron lo que más aumentaron el mes pasado.
El valor de hacer un asado para seis personas en Bahía Blanca registró un incremento del 30,6% entre agosto del año pasado y el mismo mes de este año, de acuerdo con el índice que elabora el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA).
La variación interanual se ubicó ligeramente por debajo de la inflación general de la ciudad, que en el mismo período fue del 31,2%.
Puntualmente, en agosto el índice marcó un alza del 1,3%, una aceleración respecto de la caída del 0,9% que había registrado el mes previo.
La suba estuvo explicada principalmente por las verduras (6,9%), el fiambre (3,8%) y el pan (3,5%). La carne, en tanto, se incrementó 2,4%.
En sentido contrario, el vino fue el único producto que registró una variación negativa, con una baja del 3,4%.
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