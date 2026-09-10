Destacada C
El Gobierno celebró el dato de inflación de agosto: "La más baja en 14 meses"
El presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, festejaron en redes sociales la cifra que difundió el INDEC este jueves.
El Gobierno celebró el índice de inflación que difundió el Indec este jueves, que marcó un 1,7% en agosto. Fue la cifra más baja de 2026, por lo que implica un logro para el oficialismo, que pone a la desaceleración de los precios con uno de sus principales objetivos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el primero en reaccionar en las redes. “Fue la más baja en 14 meses”, destacó el funcionario, que recibió elogios por parte del presidente Javier Milei.
LA INFLACIÓN DE AGOSTO FUE LA MÁS BAJA EN 14 MESES— totocaputo (@LuisCaputoAR) September 10, 2026
✅ El Índice de Precios al Consumidor (IPC Nacional) registró una variación de 1,7% mensual en agosto, la menor suba desde junio del año pasado y el ritmo más bajo para un mes de agosto desde 2017. La variación interanual del…
A través de su cuenta de X, Caputo remarcó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba de 1,7% mensual, la menor variación desde junio del año pasado y el ritmo más bajo para un mes de agosto desde 2017.
En el mismo posteo, Caputo detalló que la inflación núcleo fue de 1,8% en el mes, mientras que los precios estacionales cayeron 0,9% y los regulados subieron 2,2%. También resaltó que la división Prendas de Vestir y Calzado marcó una baja de 0,6%, la segunda consecutiva y la séptima reducción nominal en los últimos 20 meses.
La cifra generó reacción del presidente Javier Milei, quien retuiteó el posteo del Indec con un la exclamación: “VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!!”.
VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!! https://t.co/uuGcfP8aMT— Javier Milei (@JMilei) September 10, 2026
Con el mismo tono celebratorio, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aseguró que “tardará un mes más, un mes menos, pero si la políticas económicas son de país normal, la inflación va a ser de país normal”. “A seguir por este camino. Felicitaciones ministro Caputo. VLLC!”, subrayó.
Tardará un mes más, tardará un mes menos. Pero si la políticas económicas son de país normal, la inflación va a ser de país normal. A seguir por este camino. Felicitaciones ministro @LuisCaputoAR. VLLC! https://t.co/nfBnCvoTMu— Fede Sturzenegger (@fedesturze) September 10, 2026
Fuente: TN
El Gobierno celebró el dato de inflación de agosto: "La más baja en 14 meses"
La inflación de agosto fue de 1,7% y acumuló 33,5% en los últimos doce meses
Prevención del suicidio: "Todos podemos acompañar y escuchar"
Milei convocó a diputados y senadores a una reunión en Casa Rosada
La detienen por venta de droga en el barrio 9 de Noviembre
Más Leídas
-
Noticias B23 horas ago
Hallaron muerta a una mujer de 80 años en un departamento céntrico
-
Noticias A9 horas ago
Batalla campal entre alumnas y padres en la puerta de una escuela
-
Noticias B10 horas ago
Villa Libre: arrestan a un violento sujeto acusado de golpear a su pareja
-
Noticias B23 horas ago
"Podría matar a todos los humanos": la alarma que encendió un extrabajador de una empresa de IA
-
Noticias B24 horas ago
El Gobierno analiza sancionar a empresas de pesca que operen sin permiso en Malvinas
-
El Tiempo12 horas ago
Se viene un jueves con una importante amplitud térmica en la ciudad
-
Noticias B19 horas ago
Mientras millones pedían sus fotos de los 80, agentes de IA resolvían un problema matemático histórico
-
Destacada B5 horas ago
La detienen por venta de droga en el barrio 9 de Noviembre