Aparece el sol en un viernes con agradable temperatura en Bahía

Una mejora en las características climáticas se pronostica para el cierre de una nueva semana y al respecto se expresó el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.

"Habrá momentos en los que el cielo va a lucir mayormente despejado, aunque en otros se va a cubrir, siempre en un ambiente mucho más estable que ayer", expuso en su habitual informe matutino.

Luego, De Benedictis adelantó que se producirá una rotación del viento al cuadrante sur, una brisa que impedirá que la temperatura llegue a valores tan elevados, ubicándose en los 22 grados.

Por último, el profesional anticipó que para el sábado se pronostican pocos cambios en líneas generales, con nubosidad variable, aunque el domingo no se descartan algunos chaparrones aislados.