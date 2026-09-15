Precio de los alimentos en Bahía: así se movieron en la primera quincena del mes

El precio de los alimentos y bebidas en Bahía Blanca registró una suba durante la segunda semana de septiembre, de acuerdo con los datos relevados por el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca Argentina (Creebba).

Según el informe, el rubro tuvo una variación de 0,5% respecto de la primera semana del mes, mientras que el acumulado de la primera quincena ascendió a 0,7%.

El Creebba indicó que 7 de los 13 grupos relevados presentaron alzas, en tanto que los restantes exhibieron variaciones negativas.

En la comparación de 20 alimentos básicos respecto de la primera semana de mayo, las principales alzas correspondieron a café (13,6%), yerba (12,4%) y pollo (10,9%). En cambio, las bajas más marcadas se registraron en harina (-11,2%), leche en polvo (-12,9%) y tomate (-15,8%).

El rubro de alimentos es uno de los componentes de mayor incidencia en el cálculo de la inflación, por lo que el seguimiento semanal permite anticipar parte del comportamiento de los precios durante el mes.