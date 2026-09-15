Destacada A
Precio de los alimentos en Bahía: así se movieron en la primera quincena del mes
El Creebba indicó que 7 de los 13 grupos relevados presentaron alzas.
El precio de los alimentos y bebidas en Bahía Blanca registró una suba durante la segunda semana de septiembre, de acuerdo con los datos relevados por el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca Argentina (Creebba).
Según el informe, el rubro tuvo una variación de 0,5% respecto de la primera semana del mes, mientras que el acumulado de la primera quincena ascendió a 0,7%.
El Creebba indicó que 7 de los 13 grupos relevados presentaron alzas, en tanto que los restantes exhibieron variaciones negativas.
En la comparación de 20 alimentos básicos respecto de la primera semana de mayo, las principales alzas correspondieron a café (13,6%), yerba (12,4%) y pollo (10,9%). En cambio, las bajas más marcadas se registraron en harina (-11,2%), leche en polvo (-12,9%) y tomate (-15,8%).
El rubro de alimentos es uno de los componentes de mayor incidencia en el cálculo de la inflación, por lo que el seguimiento semanal permite anticipar parte del comportamiento de los precios durante el mes.
Precio de los alimentos en Bahía: así se movieron en la primera quincena del mes
La "prueba clave" que presentó la defensa Kirchner ante la ONU por la condena en Vialidad
Se espera este miércoles una mañana fría y una tarde cálida
Se presentó el presupuesto: el Gobierno prevé una inflación del 18% para 2027
Allanamientos por droga en Villarino: tres detenidos y secuestro de cocaína
Más Leídas
-
Noticias B13 horas ago
Villa Muñiz: robó una botella de whisky, escapó bebiéndola y terminó detenido
-
Noticias B12 horas ago
"Mi hijo no es un monstruo": habló la madre del acusado por la muerte de Cristian Lucero
-
Noticias A11 horas ago
Condenan a "La Pili" por extorsionar a hombres con fotos íntimas
-
Noticias B12 horas ago
Cayó "La Uruguaya" por vender droga en el Barrio Richieri
-
Noticias B16 horas ago
El Gobierno define feriados y asuetos por la visita del papa León XIV
-
Noticias B15 horas ago
Hallan restos del "juego de la copa" en el predio del Museo de Stroeder
-
La región8 horas ago
Arrojaron cachorros dentro de una bolsa a un arroyo y un vecino los rescató
-
Espectáculos14 horas ago
Charlotte Caniggia quedó tercera en Gran Hermano y Solange la despidió con una picante frase