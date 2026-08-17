Valente arremete contra Aduns: "Son 15 gatos locos que pelean por Palestina y el cupo trans"

Leonardo Valente, padre de un alumno que concurre a una de las escuelas preuniversitarias dependientes de la Universidad Nacional del Sur, cuestionó con dureza las medidas de fuerza que afectan el dictado de clases y apuntó directamente contra ADUNS y su secretario general, Sergio Zaninelli. “Son 15 gatos locos que se van a la esquina de la plaza a reclamar por Palestina o por el cupo trans”, lanzó durante una entrevista en La Brújula 24.

Valente aseguró que el reclamo que llevan adelante junto a otros padres tiene como único objetivo garantizar la continuidad de las clases y sostuvo que los alumnos quedaron en medio de una disputa que no pueden resolver. “No se puede mantener de rehenes a 1.500 chicos. ¿Qué puede hacer mi hijo para que Milei cumpla una ley o para que le aumente el sueldo a un docente?”, planteó.

Uno de los puntos centrales de la polémica es una herramienta utilizada por padres y estudiantes para recopilar información sobre las inasistencias docentes. Según explicó, surgió para centralizar los reclamos que recibían por WhatsApp, correo electrónico y a través de los propios alumnos. “Ellos son los que nos piden esto porque están repodridos de ir y no tener clase. Hay días en los que tienen una o dos horas”, afirmó.

Valente rechazó que se trate de un mecanismo para señalar ideológicamente a los profesores. “Esto no es una delación, no es decir ‘la profesora de Lengua es comunista’. Es decir: la profesora no fue a trabajar y yo me quedé sin clase”, explicó. En ese sentido, sostuvo que la falta de continuidad pedagógica está afectando el rendimiento de los estudiantes y cuestionó que, durante algunas medidas de fuerza, no se entreguen tareas o materiales alternativos.

El padre también aseguró que realizaron un pedido de acceso a la información pública ante el Ministerio de Capital Humano y afirmó que desde esa cartera les indicaron que la Universidad y las propias escuelas son los organismos que deben responder sobre esos datos. A su vez, denunció que información personal incluida en esas presentaciones habría comenzado a circular posteriormente entre docentes y responsabilizó por esa situación a sectores vinculados al Consejo de Enseñanza Media y Superior.

Durante la entrevista, Valente cargó especialmente contra Zaninelli y puso en duda la representatividad de ADUNS dentro del conjunto de docentes de la Universidad. Según su postura, las medidas de fuerza tienen un impacto considerablemente mayor en las escuelas preuniversitarias que en el campus universitario. “Si representaran a toda la comunidad universitaria, mañana no habría un alma en Palihue. Y mañana las cosas van a ser normales. El único lugar donde no hay clases es en las escuelas medias”, sostuvo.

También reiteró su pedido para que la UNS aplique descuentos a quienes adhieran a los paros. “El derecho a huelga es un derecho a no tener represalias, no es un derecho a no ir a trabajar y cobrar igual”, afirmó. Para Valente, esa medida permitiría terminar con lo que definió como una situación de “anomia” en los establecimientos.

En otro tramo, aseguró que los problemas exceden a las jornadas de protesta y habló de reiteradas ausencias que, según denunció, afectan el funcionamiento cotidiano de las escuelas. Incluso sostuvo que el deterioro de la regularidad académica provocó una caída en el número de familias interesadas en ingresar a los establecimientos dependientes de la UNS y un éxodo de estudiantes, aunque no aportó estadísticas oficiales que permitan dimensionar ese fenómeno.

Pese al tono de sus críticas, Valente aseguró que está dispuesto a debatir personalmente con Zaninelli. “Por supuesto”, respondió cuando le preguntaron si aceptaría un encuentro cara a cara con el dirigente gremial. También aclaró que comparte el reclamo por un mayor financiamiento universitario, pero insistió en que los alumnos no deberían ser quienes carguen con las consecuencias de esa discusión.

“Nosotros no vamos a descansar hasta que se restaure la normalidad y la excelencia en esas escuelas”, concluyó. Y marcó cuál sería, a su entender, el punto de encuentro con los docentes: “Si quieren que los padres acompañemos el reclamo, los pibes tienen que estar en las aulas”.