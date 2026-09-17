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Universidades van a paro este viernes y convocan una nueva marcha federal
Desde ADUNS plantearán una paralización por tiempo indefinido.
El Gobierno nacional y los docentes universitarios no alcanzaron un acuerdo en la reunión que mantuvieron este jueves y el Frente Sindical de Universidades Nacionales definió las próximas medidas de fuerza y le puso fecha a la Quinta Marcha Federal Universitaria.
Los trabajadores de las universidades nacionales realizarán un paro de 48 horas, los días 18 y 22 de septiembre, al tiempo que la movilización en todas las provincias se realizará el jueves 15 de octubre.
En Bahía Blanca, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS) informó que en el plenario nacional de CONADU Histórica plantearán una convocatoria a paro de una semana del 21 al 26 de septiembre y, en el Congreso Extraordinario de la federación del viernes 25, la paralización por tiempo indeterminado desde el 28 de septiembre.
Por otro lado, detallaron que en la ciudad se hará una protesta este viernes a las 15:30 en la esquina de Güemes y Av. Colón por la visita del presidente Javier Milei. Además, el sábado 19 a partir de las 15:30 frente a la Municipalidad se hará la denominada "Marcha por la bronca".
En tanto, la Asociación de Personal de la Universidad Tecnológica Nacional (APUTB) adhirió a la medida de fuerza de los días 18 y 22 de este mes, bajo la consigna de que "el Gobierno debe pagar su deuda con la Universidad Pública".
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