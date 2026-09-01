Docentes y no docentes universitarios paran este miércoles

Las universidades nacionales tendrán este miércoles 2 de septiembre una jornada de paro total de docentes y no docentes, luego del rechazo sindical al aumento salarial del 3% ofrecido por el Gobierno nacional.

La medida fue anunciada como una respuesta inmediata a la negociación desarrollada este martes en el Palacio Sarmiento, en la Ciudad de Buenos Aires. El ofrecimiento oficial contempla un incremento del 3% sobre los salarios de septiembre, que se cobrarán en octubre, según explicó Sergio Zaninelli, referente de ADUNS.

Zaninelli cuestionó con dureza la propuesta y sostuvo que el sector atraviesa un período de cuatro meses —junio, julio, agosto y septiembre— prácticamente sin modificaciones salariales. Según sus estimaciones, la inflación acumulada durante ese lapso superaría el 8%.

“Es una medida de urgencia, una respuesta inmediata”, sostuvo sobre el paro, aunque consideró que el conflicto no debería agotarse en una jornada de protesta y anticipó la realización de asambleas para discutir la profundización del plan de lucha.

Otro de los cuestionamientos apunta al calendario de las próximas negociaciones. El Gobierno propuso volver a reunir la paritaria el 17 de septiembre, dos días después de la fecha prevista para la presentación del proyecto de Presupuesto 2027.

Para Zaninelli, ese cronograma resulta determinante porque el proyecto permitirá conocer los recursos que el Ejecutivo pretende destinar el próximo año a las universidades nacionales y las previsiones salariales para docentes y no docentes.

Desde ADUNS también volvieron a reclamar el cumplimiento de una medida cautelar vinculada con los salarios universitarios. El dirigente afirmó que la Justicia intimó al Gobierno a informar en un plazo de tres días qué acciones llevó adelante para cumplir con esa resolución.

“Rechacemos, como se rechazó en la mesa de negociación salarial, ese 3%. Vayamos al paro, vayamos a las asambleas”, expresó Zaninelli, quien vinculó el reclamo con el cumplimiento de la medida cautelar y de la Ley de Financiamiento Universitario.