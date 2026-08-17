Calendario 2026: cuándo es el próximo feriado y qué fines de semana largos quedan

Después del feriado del 17 de agosto, todavía quedan cuatro fines de semana largos en Argentina antes de que termine el año. Cuáles son las fechas ideales para organizar una escapada o unas mini vacaciones.

El feriado del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín marcó el último descanso largo del invierno, pero no será el último del año. De acuerdo con el calendario oficial de feriados nacionales 2026, los argentinos todavía tendrán cuatro fines de semana largos antes de comenzar 2027.

Las próximas fechas ofrecen oportunidades para planificar viajes cortos, recorrer destinos turísticos o simplemente disfrutar de algunos días de descanso. Entre ellas se destaca el fin de semana extralargo de diciembre, que permitirá un receso de cuatro días consecutivos.

Cuántos fines de semana largos quedan en 2026

Tras el feriado nacional de agosto, el calendario oficial contempla los siguientes fines de semana largos:

10, 11 y 12 de octubre (sábado, domingo y lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

(sábado, domingo y lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural. 21, 22 y 23 de noviembre (sábado, domingo y lunes): Día de la Soberanía Nacional.

(sábado, domingo y lunes): Día de la Soberanía Nacional. 5, 6, 7 y 8 de diciembre (sábado a martes): fin de semana extralargo por la combinación del día no laborable con fines turísticos del lunes 7 y el feriado nacional del martes 8 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

(sábado a martes): fin de semana extralargo por la combinación del día no laborable con fines turísticos del lunes 7 y el feriado nacional del martes 8 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción de María. 25, 26 y 27 de diciembre (viernes, sábado y domingo): Navidad.

Calendario de los próximos feriados nacionales

Además de los fines de semana largos, las fechas que restan en el calendario oficial son:

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Viernes 20 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)

: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable) Lunes 7 de diciembre: Día no laborable

Día no laborable Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

Como ocurre cada año, los fines de semana largos generan un importante movimiento turístico en todo el país. Destinos de cercanía, localidades de la Costa Atlántica, la Patagonia, las sierras de Córdoba, el Litoral y las regiones vitivinícolas suelen registrar un incremento en las reservas durante estas fechas.

Por ese motivo, quienes tengan pensado viajar durante alguno de los próximos feriados nacionales pueden beneficiarse si organizan su escapada con anticipación, especialmente para el fin de semana largo de diciembre, que suele ser uno de los más demandados del año y marca el inicio de la temporada de vacaciones de verano.

Fuente: NA