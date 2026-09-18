La Policía Federal hizo retirar la cartelería de los gremios antes del arribo de Milei al centro

La Policía Federal hizo retirar este viernes la cartelería que los gremios universitarios habían instalado en Güemes y avenida Colón, a pocos metros del lugar donde el presidente Javier Milei desarrollará parte de su agenda en el centro de Bahía Blanca.

Horas antes, los sindicatos habían montado una gran estructura con una bandera que llevaba la inscripción “Milei cumplí la ley”, acompañada por las firmas de ADUNS, ATUNS, SIDUNS, FAGDUT, APUTN y ADUT. La concentración fue convocada para las 15:30.

“Nos hicieron sacar toda la cartelería”, confirmó a la redacción de La Brújula 24 Sergio Zaninelli, secretario general de ADUNS.

Según relató el dirigente, cerca de las 12:30 se acercó inicialmente un integrante de Seguridad Presidencial para dialogar con quienes se encontraban preparando la protesta.

“Nos dijo: ‘Mirá, nosotros no queremos ningún quilombo. Ustedes se pueden quedar acá’. Éramos el sonidista y yo”, contó Zaninelli.

El gremialista aseguró que incluso consultó si podían reproducir música durante la espera. “Eso no, música no, con la cartelería está todo bien”, fue la respuesta que, según indicò, recibió del efectivo.

Sin embargo, la situación cambió aproximadamente media hora después. “Viene otro, de civil, se presenta como Policía Federal y me dice: ‘¿Son de ustedes los carteles?’. Le digo que sí y me responde: ‘Bueno, tienen que retirar todo’”, señaló.

Zaninelli explicó que entonces le informó al agente que pocos minutos antes Seguridad Presidencial había autorizado la permanencia de las pancartas. Ambos fueron a hablar nuevamente con aquel efectivo, pero la decisión se mantuvo. “No se puede, tuvimos que bajar todos los carteles”, relató.

Siempre de acuerdo con la versión del dirigente sindical, posteriormente el integrante de Seguridad Presidencial volvió a acercarse y le manifestó que no podía modificar la orden.

La protesta universitaria había sido organizada en el marco del conflicto salarial y presupuestario que mantienen los trabajadores del sector con el Gobierno nacional. Este jueves no hubo acuerdo en la negociación y el Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció medidas de fuerza para este viernes y el martes 22 de septiembre.

La concentración coincidirá con la presencia de Milei en el centro bahiense, después de la recorrida que realizó durante la mañana por el polo industrial y portuario.