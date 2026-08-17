Cuenta regresiva para el Enduro de Monte Hermoso: cuándo será la edición 2026

Por Leandro Grecco

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Monte Hermoso ya puso en marcha la cuenta regresiva para una nueva edición de uno de sus eventos deportivos más convocantes. El Enduro Monte Hermoso 2026 se disputará los días 9, 10 y 11 de octubre, nuevamente con pilotos de motos y cuatriciclos sobre la arena del balneario. Será la 14ª edición de la competencia.

La organización confirmó además que este año habrá un trazado renovado, una de las principales novedades para los corredores que regresen al tradicional desafío. La propuesta volverá a incluir las disciplinas de MX y ATV, con categorías destinadas a distintos niveles de experiencia.

Otro de los anuncios tiene que ver con las inscripciones, que quedaron habilitadas desde el sábado 15 de agosto y se realizan a través del sitio oficial del Enduro Monte Hermoso. El procedimiento contempla inicialmente el pago de la inscripción y luego la carga de la ficha con los datos personales y del vehículo.

En materia deportiva, la organización adelantó que habrá premiación desde el primero hasta el quinto puesto en todas las categorías, mientras que los ganadores de las clasificaciones generales de motos y cuatriciclos recibirán también premios en efectivo.

El Enduro se convirtió con el paso de los años en uno de los clásicos de octubre en Monte Hermoso y combina la competencia con un importante movimiento turístico. En la edición de 2025 participaron más de 200 pilotos, pese a las complicaciones generadas por la lluvia y el viento durante aquel fin de semana. Nahuel Pedersen ganó la clasificación de motos y el chileno Patricio Molina se impuso entre los cuatriciclos.

Con la fecha confirmada, las inscripciones abiertas y las primeras novedades sobre el circuito, la organización continuará durante las próximas semanas difundiendo detalles del cronograma para tres jornadas que volverán a concentrar la atención del motociclismo y los cuatriciclos en Monte Hermoso.