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Con una bandera que reclama "Milei cumplí la ley", los gremios universitarios esperan al Presidente
Mientras avanza el operativo de seguridad por la visita de Javier Milei a Bahía Blanca, los sindicatos comenzaron a preparar el sector donde realizarán una protesta durante la tarde.
En la esquina de Güemes y avenida Colón colocaron una gran estructura con una bandera que lleva la inscripción “Milei cumplí la ley”. En el cartel aparecen las firmas de ADUNS, ATUNS, SIDUNS, FAGDUT, APUTN y ADUT.
La concentración fue convocada para las 15:30, en el marco del conflicto que mantienen los trabajadores universitarios con el Gobierno nacional. Este jueves no hubo acuerdo en la negociación salarial y el Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció medidas de fuerza para este viernes 18 y el martes 22 de septiembre.
La manifestación coincidirá con la segunda parte de la agenda presidencial. Tras recorrer Compañía Mega y las instalaciones de Louis Dreyfus Company en Puerto Galván, Milei tiene previsto desarrollar actividades en el centro bahiense. Para las 16:30, referentes de La Libertad Avanza convocaron a seguidores del mandatario en inmediaciones del Hotel Land Plaza, ubicado en la primera cuadra de Saavedra.
Desde la mañana se desplegó un operativo de seguridad y organización del tránsito en esa zona, con sectores delimitados en torno al hotel y al lugar previsto para el encuentro con militantes.
Así le damos la "bienvenida" a Javier Milei en Bahía Blanca.— ADUNS (@ADUNS_docentes) September 18, 2026
A 50 metros de donde se aloja.
MILEI CUMPLÍ LA LEY pic.twitter.com/IWHvgidhNT
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