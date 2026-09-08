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Paro universitario: docentes y no docentes de la UNS se suman a la medida nacional
La protesta se desarrolla en universidades de todo el país. ADUNS convocó además a una mateada y una asamblea abierta durante la tarde en el hall de la Escuela Preuniversitaria.
Docentes y no docentes universitarios llevan adelante este martes 8 de septiembre un paro nacional en reclamo de mejoras salariales y del cumplimiento de la legislación vinculada al financiamiento del sector.
En Bahía Blanca, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS) confirmó su adhesión a la medida y convocó a distintas actividades durante la tarde.
Desde el gremio sostuvieron que el Gobierno mantiene una deuda salarial con los trabajadores universitarios que, según sus cálculos, equivale a un incremento del 34% más cuatro salarios, y cuestionaron una propuesta de recomposición del 3%.
Además, ADUNS señaló que transcurrieron 321 días "sin cumplir la ley" y planteó que la situación se encuentra agravada por las demoras judiciales para ejecutar una medida cautelar vinculada al pago de salarios y becas estudiantiles.
En ese marco, a las 16.30 se realizará una "mateada de ideas y experiencias" en el hall de EPUNS, bajo la consigna "La docencia universitaria y preuniversitaria y su convenio colectivo de trabajo". La actividad será coordinada por Fernanda Berón, Eugenia Fermento y Esteban Sánchez.
Posteriormente, desde las 17.30, tendrá lugar una asamblea abierta de ADUNS, también en el hall de EPUNS, con posibilidad de participación presencial o virtual.
Según informó la organización sindical, el encuentro tendrá como objetivo definir los próximos pasos del plan de lucha y evaluar la continuidad de las medidas de fuerza.
"Existe una ley y tienen que cumplirla", expresaron desde ADUNS en la convocatoria difundida en las últimas horas, al tiempo que llamaron a docentes y trabajadores universitarios a participar de las actividades previstas para este martes.
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