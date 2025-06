Telefe apuesta por Susana

Llega una nueva columna con información del mundo del espectáculo, en la voz de la periodista Laura Ubfal en el aire del programa "Hora Pico", emitido por La Brújula 24.

Petrona se pasó tres pueblos en “Gran Hermano”

La breve visita de Petrona a la casa de Gran Hermano dejó una marca imborrable. Elegida por la Tana para sumarse al juego, no pasó desapercibida: logró algo que nadie había conseguido hasta ahora, desestabilizar emocionalmente a Selva. En su estrategia, Petrona se alineó con siete jugadores, incluyendo a Sandra (ya eliminada), la Tana, Eugenia, Nano, Devi, y la propia Selva. A esta última la acusó de agredirla con almohadones durante la noche para frenar sus ronquidos, y aseguró que ese ataque le provocó una herida en la cara.

El episodio dejó a Selva devastada: rompió en llanto por temor a ser eliminada bajo la etiqueta de violenta, aunque finalmente no ocurrió nada de ese estilo. Petrona, lejos de frenar, redobló la apuesta en su cruzada contra Selva y Eugenia, ambas enemigas declaradas de la Tana, a quien vino a respaldar abiertamente. Su jugada fue clara y directa: intervenir, alterar la dinámica interna y favorecer a su aliada.

Selva molestaba y petrona se desató dejando a todos sin puchos jajajaja. Estaba esperando que alguien haga esto, es el karma por hacer que la tana se desate la otra vez y pierda sus puchos 🚬 #GranHermano pic.twitter.com/4J8TgqkqsH — 𝒎𝒂𝒈𝒖𝒊⁷ 🇦🇷 (@AlwaysDreamy_OK) June 2, 2025

Con Sandra fuera del juego, Petrona se adueñó de la cocina y reforzó su presencia en la casa. Escuchando cada conversación con atención, se mantuvo al lado de la Tana en el conflicto que esta mantiene con Eugenia por el reparto de cigarrillos. Pero la tensión escaló aún más cuando Eugenia volvió a mencionar la tragedia de los Andes, un tema que ya había generado polémica. Petrona aprovechó el error para filtrar información del exterior, revelando que Eugenia había sido cancelada fuera de la casa por tocar ese tema, algo que ya le había anticipado a la Tana.

El cruce generó una fuerte polémica, y el conductor Santiago del Moro anunció que este martes habrá una expulsión para una visita y un comunicado dirigido a un participante. Las miradas apuntan directamente al enfrentamiento entre Petrona y Eugenia, con la Tana como eje del conflicto. La tensión en la casa crece, y los próximos movimientos serán clave para el futuro del juego.

Eugenia volvió a mencionar la tragedia de los Andes, Katia y Petrona aprovecharon para decirle que les parece pésimo que lo mencione. #GranHermano pic.twitter.com/F1Q2i399zF — Digital World (@DigitalWorld274) June 3, 2025

Telefe vuelve a apostar por Susana Giménez

Susana Giménez se encuentra en Buenos Aires y su presencia ya está generando movimiento. El pasado sábado participó del cumpleaños de su amigo Marley, quien celebró sus 56 años en su nueva casa junto a figuras como Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese, Teté Coustarot y Vicky Xipolitakis. Allí conoció también a Milenka, la perra salchicha del conductor, y compartió una velada íntima entre amigos.

Este lunes, Susana se reunió con Darío Turovelzky y Federico Levrino, ejecutivos de Telefe, para conversar sobre nuevos proyectos televisivos. La intención sería desarrollar algunos especiales para el segundo semestre del año, con el sello inconfundible de la diva. A pesar de los rumores que la vinculaban con un posible pase a El Trece, desde su entorno aseguran que mantiene un "contrato de por vida" con Telefe, su casa televisiva desde hace décadas.

El objetivo de esta nueva etapa sería ofrecer contenidos de alto impacto, con figuras de primer nivel que acompañen a Susana en entrevistas llenas de color, humor y una gran producción, como las que solo ella sabe hacer. Su ciclo de los domingos en 2023 obtuvo una gran respuesta del público, y la expectativa por su regreso crece entre los televidentes.

Con la grilla televisiva en plena efervescencia, Telefe apuesta por el regreso de una de sus grandes estrellas para seguir liderando el prime time. Por ahora, los detalles se mantienen en reserva, pero todo indica que Susana vuelve con todo y promete sorprender nuevamente.

Jorgelina y el regreso: “Me duele que digan que Ángel es un 'pollera'”

Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, habló con Mariana Fabbiani en DDM sobre su esperado regreso a Rosario junto a su familia, después de varios años en el exterior. "Desde 2021 que intentamos volver, primero fue la pandemia, y ahora se dio, se alinearon los planetas. El sueño es de él, pero yo siempre tuve ganas de volver a Rosario", confesó. Destacó que Rosario sigue siendo una ciudad hermosa, más allá de los problemas de seguridad que se amplifican desde afuera, y celebró poder regresar gracias a la estabilidad económica que tienen.

Jorgelina también abordó las críticas y los rumores que la señalaron como responsable de influir en las decisiones de su marido. "No soy rencorosa, soy memoriosa", bromeó, aunque expresó su malestar por la violencia que recibió, incluso de algunos hinchas de Rosario Central. “Se implantó la idea de que yo soy la que le implanto las ideas a Ángel, pero yo solo lo acompaño”, afirmó. Además, aseguró que hasta los hinchas de Newell's están contentos por su regreso y comparó los peligros que existen en Europa con los prejuicios sobre Rosario.

Durante la entrevista, reflexionó también sobre los estigmas que rodean a las esposas de futbolistas y la presión emocional que carga el entorno de un jugador profesional. "Son 16 años juntos con Ángel, uno de los dos siempre tiene que ser más fuerte y en este caso me tocó a mí. Me da bronca porque él queda como ‘pollera’... eso tiene que cambiar”, expresó. Reivindicó el rol de la familia en la salud mental de los deportistas, especialmente ante las críticas que Di María recibió por sus lesiones en la Selección.

Finalmente, recordó que Ángel Di María ya partió para disputar el Mundial de Clubes con el Benfica, y que luego se instalará definitivamente en Rosario. La pareja apuesta a una nueva etapa en su tierra natal, con la firme convicción de que, a pesar de todo, es posible vivir bien y en paz en su ciudad.

Ingrid Grudke en un día de furia contra un gimnasio

La historia personal y empresarial de Ingrid Grudke atraviesa uno de sus momentos más turbulentos. La modelo, oriunda de Misiones, sufrió una traición familiar que no sólo terminó con su relación amorosa, sino también con sus ahorros. Según trascendió, su expareja Martín Colantonio la engañó con Andrea, la esposa de su sobrino político, en medio de negocios compartidos en la ciudad de Posadas. Pero el drama no quedó en el plano sentimental: ahora Grudke fue denunciada por supuestos destrozos en un gimnasio vinculado a su nombre.

El hecho ocurrió el pasado viernes por la tarde en el gimnasio "Taurus", ubicado en la calle Entre Ríos, entre Ayacucho y San Lorenzo de Posadas. De acuerdo al portal Infober, Grudke habría ingresado al establecimiento acompañada por un hombre y una mujer, llevándose suplementos de proteína, colchonetas y provocando daños en la cartelería de la empresa Max Level, para la cual ella trabajaba como imagen. Un empleado incluso declaró que la modelo abrió productos y los arrojó por todo el lugar. La denuncia fue radicada en la comisaría y el fiscal interviniente ya dictó una restricción de acercamiento para la modelo.

La causa aún se encuentra en etapa de sumario y, por el momento, Grudke no ha presentado contradenuncia. Sin embargo, todo indicaría que el conflicto está ligado al uso no autorizado de una marca que ella ayudó a construir. Allegados aseguran que la modelo se siente perjudicada por el uso comercial de su imagen en un negocio del que no percibe beneficios, a pesar de tener el 50% de la propiedad y haber sido garante del proyecto.

Desde el entorno de Grudke informaron al portal Puroshow que hasta ahora ella no ha sido formalmente notificada y que mantiene la titularidad de la mitad del gimnasio. La situación deja en evidencia un conflicto que mezcla intereses económicos con heridas personales profundas. Por ahora, la Justicia continuará investigando lo sucedido, mientras la modelo guarda silencio público.

