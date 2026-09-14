El municipio avanza con la reparación de más de casi 100 esquinas de la ciudad

El Municipio de Bahía Blanca informó que avanza con la reparación de más de 90 intersecciones en distintos sectores de la ciudad, en el marco del plan integral de reconstrucción vial.

Hasta el momento se completaron los trabajos en 74 esquinas, mientras que las tareas continúan en otros 18 puntos considerados críticos.

Las intervenciones incluyen la demolición de las losas de hormigón deterioradas, el retiro de los escombros y la reconstrucción completa de la estructura desde la base.

Según explicó el secretario de Obras Públicas, Gustavo Trankels, el objetivo es recuperar la transitabilidad de las calles y conseguir una mayor durabilidad de las reparaciones.

El intendente Federico Susbielles señaló que el estado de la red vial constituye uno de los principales reclamos de los vecinos y recordó que la problemática ya presentaba un importante deterioro al inicio de su gestión.

“Al asumir la gestión en diciembre de 2023, Bahía Blanca tenía un 60% de pavimento vencido, un deterioro que se profundizó severamente con el temporal de viento y la posterior inundación”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que las obras buscan avanzar progresivamente sobre los sectores más afectados de la ciudad.

Los trabajos forman parte de un programa de recuperación del pavimento que contempla intervenciones en diferentes barrios, con prioridad en aquellas esquinas donde el deterioro afecta de manera más significativa la circulación vehicular.