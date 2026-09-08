La salud de Mirtha y el detrás de escena de MasterChef

Laura Ubfal volvió a pasar este martes por el aire del programa “Hora Pico”, en La Brújula 24, y repasó las principales novedades del mundo del espectáculo, con Gran Hermano entrando en su etapa decisiva y varias figuras atravesando distintos problemas de salud.

La periodista contó que la última gala del reality promedió cerca de 11 puntos de rating y dejó afuera a Yanina Zilli, quien obtuvo apenas el 2,1% de los votos positivos. “Ella se pensó que era más querida afuera. Lo es, lo que pasa es que en la competencia importó poco”, explicó.

La próxima eliminación será este miércoles y, según anticipó la profesional, la definición aparece mucho más pareja. “Mañana sí va a estar difícil entre Luana y Charlotte”, señaló, aunque aclaró que todavía puede haber sorpresas.

Además, las visitas abandonarán este martes la casa y recibirán como premio un viaje a Bariloche. El domingo, en tanto, Santiago del Moro ingresará para compartir una comida con las tres finalistas, mientras que la definición del programa será la semana próxima.

En materia de rating, Ubfal destacó también el rendimiento de la televisión abierta durante la noche del lunes: “Generación Dorada” alcanzó 11 puntos, mientras que el ciclo de Guido Kaczka marcó 7,1 y “Bendita” llegó a 3 puntos.

Otro de los temas centrales fue la salud de Mirtha Legrand. Según contó la periodista, a la conductora le realizaron una tomografía y los resultados fueron positivos. “Más allá de un mínimo hematoma que tiene en un pulmón, está muy bien. Una vez que salga de este cuadro bronquial ya puede volver a su casa”, afirmó.

Más complejo es el presente de Soledad Silveyra, quien sufrió una fractura de cadera y arrastra además problemas vinculados con osteoporosis. “Está enojada, cansada. Viene complicada Solita, pobre”, sostuvo Ubfal, quien recordó además que la actriz padece EPOC como consecuencia de haber fumado durante muchos años.

La periodista también contó que comenzaron los entrenamientos de los participantes de la próxima edición de MasterChef. Entre los famosos que ya realizan cursos de cocina mencionó a Campi, Grego Rossello, Pachu Peña y Lizy Tagliani. “Lo primero que enseñan es a manejar la carne, los pollos, a deshuesar y a hacer los cortes”, explicó sobre la preparación previa al comienzo de las grabaciones.

En otro tramo de la columna, Ubfal habló del presente sentimental de Laurita Fernández, quien asistió a un evento junto a Matías Busquets, su nueva pareja vinculada al mundo del polo.

Finalmente, se refirió a Silvia Süller, quien reveló estar enamorada. De acuerdo con la información que trascendió, se trataría de un político de aproximadamente 50 años.

Ubfal señaló que Süller actualmente está enfocada en sus redes sociales y especialmente en TikTok, plataforma con la que genera ingresos y por la que mantiene un perfil mucho más alejado de la televisión.

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