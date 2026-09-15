Cómo quedó el medallero de los Juegos Suramericanos tras la segunda jornada

La jornada de este lunes 14 de septiembre modificó las principales posiciones del medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Argentina avanzó hasta el segundo lugar, mientras que Brasil conservó una amplia ventaja en lo más alto.

La delegación brasileña reúne 52 medallas: 21 doradas, 19 plateadas y 12 de bronce. El equipo nacional suma 32, repartidas en 12 oros, cinco platas y 15 bronces. Colombia ocupa el tercer escalón con 28 preseas, entre ellas 10 títulos.

El impulso argentino

Fernando Contreras aportó una nueva medalla dorada para Argentina en el Cross Country masculino de ciclismo de montaña. La competencia se disputó en el Autódromo Ciudad de Rafaela, donde superó al chileno Martín Vidaurre y al colombiano Jhonnatan Botero.

En esgrima, Jesús Lugones obtuvo uno de los bronces de la espada individual masculina. El argentino compartió el tercer escalón con el chileno Pablo Núñez, mientras que Grabiel Lugo, de Venezuela, se quedó con el oro y Jhon Édison Rodríguez, de Colombia, fue segundo.

Colombia sumó en Rosario

El equipo colombiano tuvo una destacada participación en el Patinódromo Municipal de Rosario. Sheila Muñoz ganó los 200 metros Contra Meta femeninos, escoltada por su compatriota Geiny Pájaro. La chilena María José Moya terminó tercera.

En la prueba masculina, Andrés Jiménez consiguió otra presea dorada para Colombia. Emanuelle Silva, de Chile, obtuvo la plata y Steven Villegas, también colombiano, completó el podio.

Colombia agregó dos títulos en levantamiento de pesas. Yenny Álvarez ganó la categoría femenina de 53 kilogramos, mientras que Francisco Mosquera se impuso entre los hombres de 60 kilogramos.

Más podios de la jornada

Katherin Echandia, de Venezuela, y Bella Paredes, de Ecuador, acompañaron a Álvarez en el podio femenino. En los 60 kilogramos masculinos, el ecuatoriano Haber de la Rosa consiguió la plata y el peruano José Montes obtuvo el bronce.

El corte del medallero corresponde a las 14 de este lunes. Para la sesión de tarde-noche estaban programadas finales de natación, gimnasia artística All-Around femenino, deportes electrónicos y deportes ecuestres.

Los resultados oficiales de esas pruebas definirán la próxima actualización de la clasificación general durante la noche.

Fuente: El Litoral