Espectáculos
Laura Ubfal anticipó el final de Gran Hermano y reveló una inesperada baja en MasterChef
La periodista de espectáculos repasó en La Brújula 24 las principales novedades de la televisión argentina. También habló del casamiento de Julián Weich, la salud de Mirtha Legrand y los nuevos proyectos de Lali Espósito.
Laura Ubfal volvió a pasar por La Brújula 24 y adelantó una semana cargada de novedades en el mundo del espectáculo, con el final de Gran Hermano como uno de los principales atractivos de la televisión.
La periodista explicó que el reality de Telefe entra en sus últimas horas y que este lunes quedará definido el tercer puesto. Según su análisis, Charlotte aparece como la principal candidata a abandonar la casa antes de la definición.
Ubfal destacó además la convocatoria que tuvieron las reuniones de fanáticos para apoyar a los finalistas. En particular, señaló que una de las concentraciones generó tal cantidad de público en el Barrio Chino porteño que los asistentes debieron trasladarse hacia una plaza para permitir la circulación.
Respecto de las críticas que recibió esta edición, recordó que se trató de una temporada especial por los 25 años del formato, con reglas diferentes y participaciones de exjugadores y figuras conocidas.
“Este Gran Hermano fue particular. Era la fiesta de los 25 años del formato”, explicó, y anticipó que la próxima edición volvería a acercarse a la estructura tradicional del programa. De hecho, el casting para el próximo ciclo ya está abierto y Santiago del Moro continuaría al frente.
Otra de las novedades tiene que ver con MasterChef. Ubfal contó que L-Gante, quien había sido anunciado como uno de los participantes, habría decidido bajarse del certamen. Por el momento, aclaró, no existe una confirmación oficial sobre los motivos. “Es lo que informó un colega, pero nadie quiere hablar. Es raro”, sostuvo. La producción tendría participantes suplentes preparados ante eventuales bajas.
En otro tramo de la charla, contó que Julián Weich volvió a apostar al matrimonio después de siete años de relación. La celebración fue mantenida en secreto: los invitados creían que asistirían a un cumpleaños y terminaron encontrándose con una boda.
También hubo novedades sobre Mirtha Legrand. Según Ubfal, la conductora ya recibió el alta y se encuentra en su casa, aunque sus médicos le recomendaron por el momento reducir los movimientos y esperar una mejora de las temperaturas antes de retomar plenamente su actividad.
Finalmente, la periodista se refirió al presente de Lali Espósito, que combina sus próximos recitales con los preparativos de su casamiento y una nueva incursión cinematográfica. La cantante protagoniza “Glaxo”, película dirigida por Benjamín Naishtat y ambientada en la década del 50, que consiguió financiamiento brasileño para concretarse. El film ya comenzó su recorrido internacional por festivales y posteriormente llegará a las salas argentinas.
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