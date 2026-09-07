MasterChef ya tiene fecha para iniciar las grabaciones

MasterChef empieza a tomar forma para su regreso a la televisión argentina y las primeras grabaciones podrían comenzar durante este mes.

Así lo adelantó la periodista Laura Ubfal durante su columna de espectáculos en “Hora Pico”, por La Brújula 24. “Supuestamente, a mediados de mes empezarían a grabar”, señaló al ser consultada sobre el regreso del exitoso reality culinario.

En ese sentido, exdijo que, de cumplirse los plazos, el ciclo podría desembarcar nuevamente en la pantalla durante octubre. “O sea que en octubre estaría en la pantalla de televisión”, plantearon durante la charla, algo que Ubfal dio como una posibilidad concreta a partir del cronograma previsto para las grabaciones.

La periodista también se refirió a la etapa decisiva de Gran Hermano y anticipó una semana cargada de definiciones. “Hoy se va alguien, van a quedar cuatro, mañana se van las visitas. Es una semana muy caliente, camino al final de la semana que viene”, explicó.

Consultada sobre quién podría abandonar la casa en la próxima eliminación, Ubfal arriesgó un nombre y justificó su elección: “Es la que menos fandom tiene para mí”.

Además, analizó una de las últimas peleas dentro del reality y consideró que una discusión de esas características puede resultar perjudicial cuando el programa ya está en su tramo final. “No le hacía falta pelearse a esa altura del partido”, sostuvo.

Otro de los temas abordados fue la ausencia de Mirtha Legrand de su programa durante el fin de semana. Ubfal contó que la histórica conductora atravesó un cuadro respiratorio y que fue su médico quien le recomendó descansar. "Está bien, tuvo un resfrío fuerte, con estos fríos y estos cambios de temperatura. El médico le dijo: ‘No, no va’”, explicó.

A partir de esa decisión, Juana Viale quedó al frente de la emisión. Según Ubfal, el programa marcó alrededor de 3,5 puntos de rating. “Mirtha está bien, es un resfrío fuerte”, remarcó para llevar tranquilidad sobre su estado de salud.

La columnista también repasó el desempeño de “Podemos Hablar”, que registró 7,7 puntos durante el sábado. “Le viene yendo muy bien. Hizo 7,7, más bajo que otros fines de semana, el más bajo desde que debutó”, indicó.

De todos modos, consideró que sostener números altos semana tras semana no es sencillo: “Es muy difícil convocar cinco figuras que interesen cada sábado”.

Finalmente, Ubfal se refirió a la exposición permanente de las relaciones sentimentales entre artistas jóvenes y al rol que cumplen actualmente las redes sociales. “Ahora todo es expuesto, no existe más la intimidad”, resumió.

Y agregó que, ante la falta de ficciones juveniles en televisión, los protagonistas de esas historias pasaron a ser los músicos: “Ahora, como no hay ficción, los que animan todas estas novelas son los cantantes”.

Recordá que para saber más de estos temas podés ingresar a www.laubfal.com.