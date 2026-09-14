Dolor por la tragedia de Guaminí: despidieron al guía de pesca que murió ahogado

El vuelco de una lancha en la Laguna del Monte, en Guaminí, sigue generando conmoción. Familiares y amigos despidieron en las últimas horas a José Antonio Bianchi, el guía de pesca de 52 años cuyo cuerpo fue encontrado este domingo.

Bianchi se convirtió en la cuarta víctima fatal del accidente ocurrido el sábado, cuando una embarcación en la que viajaban cinco personas perdió estabilidad y dio una vuelta de campana por causas que todavía se investigan.

Tras confirmarse su muerte, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida. Allegados lo recordaron por su vínculo con la pesca y destacaron su predisposición y calidad humana.

“Descanse en paz, José. Sin palabras. Siempre una gran persona y muy servicial en lo que hacías. Mis más sentido pésame a su familia”, escribió su amigo Víctor en una publicación de despedida acompañada por una entrañable foto de la víctima mientras disfrutaba de su pasión por la pesca. Otros conocidos sumaron palabras cargadas de dolor: “Triste noticia. Espero que sigas pescando allá arriba”,expresó un allegado, mientras que otro añadió:“Querido José, que en paz descanses. Te voy a extrañar”

Las otras tres víctimas fueron identificadas como José Domingo Carrizo, de 84 años y residente en San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71, oriundo de la Ciudad de Buenos Aires; y José Luna, de 70.

El operativo, en tanto, continúa para localizar al quinto hombre que se encontraba en la embarcación y que permanece desaparecido. En los rastrillajes trabajan Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y efectivos de la Superintendencia de Seguridad Siniestral.

La búsqueda había comenzado el sábado y debió ser interrumpida durante la noche por la falta de visibilidad. Las tareas se retomaron el domingo y derivaron en el hallazgo del cuerpo de Bianchi.

La investigación quedó a cargo de la UFIJ Nº3 de Trenque Lauquen bajo la carátula de "averiguación causales de muerte". Además, la Policía Comunal de Guaminí dispuso la suspensión de la actividad de pesca en la Laguna del Monte hasta nuevo aviso.