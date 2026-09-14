Sofi Martínez hundió a Diego Leuco y dejó en evidencia por qué lo dejó

Después de un tiempo sin mostrarse juntos tras su comentada separación, Diego Leuco y Sofi Martínez se animaron a compartir la conducción de La Peña de Morfi, ocasión que aprovechó la producción para someterlos a un ping pong en el que el hijo de Alfredo Leuco quedó muy mal parado.

Sebastián Wainraich fue el encargado de moderar el ping pong, que dejó al descubierto que la pareja, tras sus dos ciclos —uno de un año y otro de dos años y medio—, todavía tiene temas que cerrar. Una de las primeras situaciones se dio cuando Sofi le preguntó con qué cosa de ella se quedó tras la separación, y él confesó que nunca le avisó de un canje que había llegado a su casa después de que ella se fuera.

“Una pareja con la que teníamos buena onda nos mandó a casa unos 40 kilos de yerba. Y la verdad es que yo tomo mucho mate, y ella también, y nunca le avisé que había llegado la yerba”, confesó Leuco ante un “¡Pero qué HDP!” que se le escapó a su ex. Wainraich le propinó una tarjeta amarilla al conductor, mientras el staff le gritaba: “¡Qué rata!”.

LAS COSAS QUE SOFI MARTÍNEZ NO SOPORTABA DE DIEGO LEUCO

Lo siguiente llegó cuando Leuco preguntó: “¿Qué cosa mía te daba vergüenza en público?”. “Mascás mucho chicle. Mascás chicle con la boca abierta, y alguna vez te he dicho ‘o dejás de mascar o me tiro del auto’. A mí el chicle me mata”, recordó Sofi, mientras Wainraich se ponía en modo conciliador: “En caso de volver, eso se cambia”, aconsejó.

Más adelante, Leuco hizo foco en que Sofi “viaja mucho”. “Creo que en los últimos años habrás estado 16 veces en París”, remarcó, a lo que Wainraich le señaló: “Bueno, es su trabajo, lo decís como un reproche”. “Está bien”, se defendió Leuco, y agregó en tono de broma: “Si hay algo que a mí me gusta es que trabaje y que esté lejos”.

Tras estos comentarios llegó otra consigna: “Si te llama una pareja nueva y te pide referencias, ¿qué le decís?”, preguntó Diego. Tras señalar que la hizo reír mucho durante los tres años y medio de relación, Martínez pasó al aspecto negativo: “La mala es que duerme muuuucho”, dijo. “Me puedo quedar dormido hablando con vos”, asintió Leuco, y su ex agregó: “Qué fuerte lo que dice. Conmigo se durmió muchísimo”.

Fuente: Ciudad Magazine