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Tragedia en Guaminí: "Las condiciones estaban dadas para navegar", dijo el jefe de bomberos
Martín Toledo sostuvo que todavía no se sabe qué provocó el accidente en la Laguna del Monte. Este lunes no pudieron ingresar al agua por el clima y el rastrillaje continúa con drones.
La búsqueda del quinto pescador desaparecido en la Laguna del Monte continúa este lunes, aunque las condiciones meteorológicas impidieron que los equipos de rescate pudieran ingresar al agua.
Martín Toledo, jefe de Bomberos de Guaminí, explicó que el operativo se mantiene mediante drones que recorren distintos sectores de la costa, mientras se aguarda una mejora del tiempo para retomar las tareas dentro de la laguna.
El hombre es el único de los cinco ocupantes de la embarcación que todavía permanece desaparecido. Los otros cuatro fueron encontrados sin vida tras el accidente ocurrido durante una jornada de pesca.
Mientras continúa el operativo, Toledo aseguró que por el momento no existen certezas sobre qué provocó el vuelco de la lancha. “No se sabe nada. Todo lo que hay son especulaciones”, señaló.
El jefe de Bomberos remarcó además que, contrariamente a algunas versiones que comenzaron a circular, las condiciones meteorológicas del sábado permitían navegar.
Según explicó, la Laguna del Monte se cierra preventivamente cuando el viento supera los 40 kilómetros por hora. Al momento en que se produjo el accidente, las ráfagas rondaban los 23.
“Las condiciones estaban dadas para navegar”, afirmó Toledo, quien pidió cautela frente a las distintas hipótesis difundidas desde que ocurrió la tragedia.
También destacó las características de la embarcación y la experiencia del guía que se encontraba al mando. Se trataba, explicó, de una lancha de buenas dimensiones y preparada para ese tipo de actividad.
El guía contaba además con unos 25 años de experiencia vinculada con la pesca y la navegación. “Es algo que nos tiene desconcertados porque no sabemos qué pasó”, reconoció Toledo.
La lancha quedó a casi dos kilómetros de la costa
Otro de los interrogantes está relacionado con el uso de chalecos salvavidas. Los cuerpos encontrados no los tenían colocados, aunque Toledo aclaró que desconoce si estaban dentro de la embarcación.
También consideró que el accidente debió producirse de manera muy rápida, sin darles tiempo a los ocupantes para reaccionar.
La lancha quedó parcialmente visible en una zona donde la profundidad alcanza aproximadamente los 5,80 metros, aunque hay sectores de la laguna que llegan a siete u ocho metros.
Además, la costa más cercana se encontraba a unos dos kilómetros, una distancia extremadamente difícil de cubrir a nado teniendo en cuenta la baja temperatura del agua y la edad de algunos de los pescadores.
En el momento del accidente tampoco habría habido otras embarcaciones cerca que pudieran advertir inmediatamente lo ocurrido.
La alarma se activó cuando otro pescador llegó hasta ese sector y observó la lancha fondeada, con parte de la popa todavía visible. A partir de ese aviso intervino la Policía y posteriormente se desplegó el operativo de búsqueda.
Toledo aseguró que los equipos continuarán trabajando para encontrar al último desaparecido.
“Vamos a dar lo máximo para encontrarlo y entregar el cuerpo a la familia para que pueda tener a su ser querido”, expresó.
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