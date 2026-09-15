Deportes
San Lorenzo visitará a Argentino y se quiere escapar en la punta de la Liga Plata
El viernes se disputará la séptima fecha completa.
La tabla de la Liga Bahiense de Plata quedará al día esta noche, cuando Argentino reciba a San Lorenzo en el partido pendiente de la segunda parte del torneo.
El encuentro comenzará a las 21 y tendrá importancia directa en la parte alta, ya que San Lorenzo llega como único líder con 20 puntos y la posibilidad de ampliar su ventaja si consigue una victoria.
La segunda parte del certamen se juega con arrastre del 50% de los puntos obtenidos en la primera fase, por lo que cada resultado empieza a tener mayor peso en la pelea por los puestos de arriba.
Después del pendiente de esta noche, la actividad continuará el viernes con la séptima fecha, que tendrá los siguientes partidos: San Lorenzo-Velocidad, Argentino-Comercial, Ateneo-Sportivo, 9 de Julio-El Nacional, Bahía Basket-La Falda y Espora-Altense.
Las posiciones tienen a San Lorenzo como puntero con 20 puntos. Luego aparecen Altense, con 19,5; 9 de Julio, con 19; Comercial y El Nacional, con 18,5; Sportivo, con 17,5; Velocidad y Ateneo, con 16,5; Argentino, con 16; Bahía Basket, con 15,5; La Falda, con 13,5; y Espora, con 13.
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