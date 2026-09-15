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Premios Emmy 2026: los ganadores en la gran noche de "Widow’s Bay" y "The Pitt"
La ceremonia se realizó en Los Ángeles y reunió a las principales figuras de la televisión y el streaming estadounidense.
Los Premios Emmy 2026 se entregaron este lunes por la noche en el Peacock Theater de Los Ángeles. La ceremonia reunió a las principales estrellas de la televisión estadounidense y reconoció a las producciones más destacadas de la última temporada.
La gala comenzó a las 21, con transmisión de HBO Max, y tuvo como grandes protagonistas a Widow’s Bay, que se llevó 14 estatuillas, mientras que The Pitt y DTF St. Louis obtuvieron 7 cada una.
Matthew hizo historia al llevarse dos premios: el de mejor actor en una comedia por la mencionada Widow’s Bay y el de actor en una serie limitada por The beast in me. En tanto, Jean Smart logró un récord con su papel en Hacks: es la primera actriz en ganar un Emmy por cada temporada de una serie, en su caso el quinto al hilo.
Los ganadores de los Premios Emmy 2026
Mejor serie de comedia
- Abbott Elementary
- El Oso
- HacksMargo’s Got Money Troubles
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- Widow’s Bay - Ganadora
Mejor serie dramática
- The Diplomat
- The Gilded Age
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Paradise
- The Pitt - Ganador
- Pluribus
- Slow Horses
- Your Friends and Neighbors
Actriz de reparto en una serie de comedia
- Dale Dickey, Widow’s Bay
- Hannah Einbinder, Hacks
- Janelle James, Abbott Elementary
- Kate O’Flynn, Widow’s Bay - Ganadora
- Michelle Pfeiffer, Margo’s Got Money Troubles
- Megan Stalter, Hacks
- Jessica Williams, Shrinking
Actriz de reparto en una serie dramática
- Taylor Dearden, The Pitt
- Fiona Dourif, The Pitt
- Allison Janney, The Diplomat - Ganadora
- Katherine LaNasa, The Pitt
- Sepideh Moafi, The Pitt
- Julianne Nicholson, Paradise
- Karolina Wydra, Pluribus
Actor principal en una serie dramática
- Sterling K. Brown, Paradise
- Gary Oldman, Slow Horses
- Mark Ruffalo, Task
- Rufus Sewell, The Diplomat
- Noah Wyle, The Pitt - Ganador
Actriz principal en una serie dramática
- Carrie Coon, The Gilded Age
- Chase Infiniti, The Testaments
- Keri Russell, The Diplomat
- Rhea Seehorn, Pluribus - Ganadora
- Zendaya, Euphoria
Mejor actor en una serie de comedia
- Yahya Abdul-Mateen II, Wonder Man
- Steve Carell, Rooster
- Matthew Rhys, Widow’s Bay - Ganador
- Jason Segel, Shrinking
- Martin Short, Only Murders in the Building
Mejor actriz en una serie de comedia
- Quinta Brunson, Abbott Elementary
- Ayo Edebiri, El Oso
- Elle Fanning, Margo’s Got Money Troubles
- Lisa Kudrow, The Comeback
- Jean Smart, Hacks - Ganadora
Mejor actriz en una miniserie o serie antológica
- Claire Danes, The Beast in Me
- Sally Field, Remarkably Bright Creatures - Ganadora
- Carey Mulligan, Beef
- Sarah Pidgeon, Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
- Sarah Snook, All Her Fault
Mejor actor en una miniserie o serie antológica
- Riz Ahmed, Bait
- Jason Bateman, Black Rabbit
- Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
- Oscar Isaac, Beef
- Matthew Rhys, The Beast in Me - Ganador
Mejor actor de reparto en una serie dramática
- Patrick Ball, The Pitt
- Billy Crudup, The Morning Show
- Shawn Hatosy, The Pitt
- Gerran Howell, The Pitt
- Jack Lowden, Slow Horses
- Tom Pelphrey, Task - Ganador
- Carlos-Manuel Vesga, Pluribus
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
- Harrison Ford, Shrinking
- Colman Domingo, The Four Seasons
- Nick Offerman, Margo’s Got Money Troubles
- Paul W. Downs, Hacks
- Stephen Root, Widow’s Bay - Ganador
- Michael Urie, Shrinking
- Tyler James Williams, Abbott Elementary
Mejor actor de reparto en una miniserie o antología televisiva
- Jason Bateman, DTF St. Louis
- Richard Gadd, Half Man
- David Harbour, DTF St. Louis - Ganador
- Richard Jenkins, DTF St. Louis
- Charles Melton, Beef
- Nick Offerman, Death by Lightning
Mejor actriz de reparto en una miniserie o antología televisiva
- Linda Cardellini, DTF St. Louis - Ganadora
- Dakota Fanning, All Her Fault
- Laurie Metcalf, Monster: The Ed Gein Story
- Joy Sunday, DTF St. Louis
- Youn Yuh-jung, Beef
- Constance Zimmer, Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bissette
Director de una serie de comedia
- Randall Einhorn, Abbott Elementary
- Christopher Storer,El Oso
- Andrew DeYoung, The Chair Company
- Lucia Aniello, Hacks
- Mary Lou Belli, The Ms. Pat Show
- Hiro Murai, Widow’s Bay - Ganador
Director de una serie de drama
- Saul Metzstein, Slow Horses - Ganador
- Salli Richardson Whitfield, The Gilded Age
- Hanelle M. Culpepper, Paradise
- Noah Wyle, The Pitt
- Vince Gilligan, Pluribus
- Salli Richardson Whitfield, Task
Guionista de una serie de comedia
- Katie Dippold, Widow’s Bay - Ganador
- Quinta Brunson, Abbott Elementary
- Tim Robinson and Zach Kanin, The Chair Company
- Michael Patrick King and Lisa Kudrow, The Comeback
- Lucia Aniello, Paul W. Downs and Jen Statsky, Hacks
- Anthony King, Jury Duty Presents: Company Retreat
Guionista de una serie de drama
- Vince Gilligan, Pluribus - Ganador
- Peter Ackerman and Debora Cahn, The Diplomat
- Kirsten Pierre-Geyfman and R. Scott Gemmill, The Pitt
- Valerie Chu, The Pitt
- Will Smith, Slow Horses
- Brad Ingelsby, Task
Mejor miniserie o serie antológica
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Beef
- DTF St. Louis - Ganador
- Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Mejor reality
- Dancing With the Stars
- RuPaul’s Drag Race
- Survivor
- Top Chef
- The Traitors - Ganador
Mejor programa de variedades
- The Daily Show
- Jimmy Kimmel Live!
- Last Week Tonight With John Oliver
- The Late Show With Stephen Colbert - Ganador
- Saturday Night Live
Fuente: TN
Premios Emmy 2026: los ganadores en la gran noche de "Widow’s Bay" y "The Pitt"
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