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Premios Emmy 2026: los ganadores en la gran noche de "Widow’s Bay" y "The Pitt"

La ceremonia se realizó en Los Ángeles y reunió a las principales figuras de la televisión y el streaming estadounidense.

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Los Premios Emmy 2026 se entregaron este lunes por la noche en el Peacock Theater de Los Ángeles. La ceremonia reunió a las principales estrellas de la televisión estadounidense y reconoció a las producciones más destacadas de la última temporada.

La gala comenzó a las 21, con transmisión de HBO Max, y tuvo como grandes protagonistas a Widow’s Bay, que se llevó 14 estatuillas, mientras que The Pitt y DTF St. Louis obtuvieron 7 cada una.

Matthew hizo historia al llevarse dos premios: el de mejor actor en una comedia por la mencionada Widow’s Bay y el de actor en una serie limitada por The beast in me. En tanto, Jean Smart logró un récord con su papel en Hacks: es la primera actriz en ganar un Emmy por cada temporada de una serie, en su caso el quinto al hilo.

Los ganadores de los Premios Emmy 2026

Mejor serie de comedia

  • Abbott Elementary
  • El Oso
  • HacksMargo’s Got Money Troubles
  • Nobody Wants This
  • Only Murders in the Building
  • Shrinking
  • Widow’s Bay - Ganadora

Mejor serie dramática

  • The Diplomat
  • The Gilded Age
  • A Knight of the Seven Kingdoms
  • Paradise
  • The Pitt - Ganador
  • Pluribus
  • Slow Horses
  • Your Friends and Neighbors

Actriz de reparto en una serie de comedia

  • Dale Dickey, Widow’s Bay
  • Hannah Einbinder, Hacks
  • Janelle James, Abbott Elementary
  • Kate O’Flynn, Widow’s Bay - Ganadora
  • Michelle Pfeiffer, Margo’s Got Money Troubles
  • Megan Stalter, Hacks
  • Jessica Williams, Shrinking

Actriz de reparto en una serie dramática

  • Taylor Dearden, The Pitt
  • Fiona Dourif, The Pitt
  • Allison Janney, The Diplomat - Ganadora
  • Katherine LaNasa, The Pitt
  • Sepideh Moafi, The Pitt
  • Julianne Nicholson, Paradise
  • Karolina Wydra, Pluribus

Actor principal en una serie dramática

  • Sterling K. Brown, Paradise
  • Gary Oldman, Slow Horses
  • Mark Ruffalo, Task
  • Rufus Sewell, The Diplomat
  • Noah Wyle, The Pitt - Ganador

Actriz principal en una serie dramática

  • Carrie Coon, The Gilded Age
  • Chase Infiniti, The Testaments
  • Keri Russell, The Diplomat
  • Rhea Seehorn, Pluribus - Ganadora
  • Zendaya, Euphoria

Mejor actor en una serie de comedia

  • Yahya Abdul-Mateen II, Wonder Man
  • Steve Carell, Rooster
  • Matthew Rhys, Widow’s Bay - Ganador
  • Jason Segel, Shrinking
  • Martin Short, Only Murders in the Building

Mejor actriz en una serie de comedia

  • Quinta Brunson, Abbott Elementary
  • Ayo Edebiri, El Oso
  • Elle Fanning, Margo’s Got Money Troubles
  • Lisa Kudrow, The Comeback
  • Jean Smart, Hacks - Ganadora

Mejor actriz en una miniserie o serie antológica

  • Claire Danes, The Beast in Me
  • Sally Field, Remarkably Bright Creatures - Ganadora
  • Carey Mulligan, Beef
  • Sarah Pidgeon, Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
  • Sarah Snook, All Her Fault

Mejor actor en una miniserie o serie antológica

  • Riz Ahmed, Bait
  • Jason Bateman, Black Rabbit
  • Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
  • Oscar Isaac, Beef
  • Matthew Rhys, The Beast in Me - Ganador

Mejor actor de reparto en una serie dramática

  • Patrick Ball, The Pitt
  • Billy Crudup, The Morning Show
  • Shawn Hatosy, The Pitt
  • Gerran Howell, The Pitt
  • Jack Lowden, Slow Horses
  • Tom Pelphrey, Task - Ganador
  • Carlos-Manuel Vesga, Pluribus

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

  • Harrison Ford, Shrinking
  • Colman Domingo, The Four Seasons
  • Nick Offerman, Margo’s Got Money Troubles
  • Paul W. Downs, Hacks
  • Stephen Root, Widow’s Bay - Ganador
  • Michael Urie, Shrinking
  • Tyler James Williams, Abbott Elementary

Mejor actor de reparto en una miniserie o antología televisiva

  • Jason Bateman, DTF St. Louis
  • Richard Gadd, Half Man
  • David Harbour, DTF St. Louis - Ganador
  • Richard Jenkins, DTF St. Louis
  • Charles Melton, Beef
  • Nick Offerman, Death by Lightning

Mejor actriz de reparto en una miniserie o antología televisiva

  • Linda Cardellini, DTF St. Louis - Ganadora
  • Dakota Fanning, All Her Fault
  • Laurie Metcalf, Monster: The Ed Gein Story
  • Joy Sunday, DTF St. Louis
  • Youn Yuh-jung, Beef
  • Constance Zimmer, Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bissette

Director de una serie de comedia

  • Randall Einhorn, Abbott Elementary
  • Christopher Storer,El Oso
  • Andrew DeYoung, The Chair Company
  • Lucia Aniello, Hacks
  • Mary Lou Belli, The Ms. Pat Show
  • Hiro Murai, Widow’s Bay - Ganador

Director de una serie de drama

  • Saul Metzstein, Slow Horses - Ganador
  • Salli Richardson Whitfield, The Gilded Age
  • Hanelle M. Culpepper, Paradise
  • Noah Wyle, The Pitt
  • Vince Gilligan, Pluribus
  • Salli Richardson Whitfield, Task

Guionista de una serie de comedia

  • Katie Dippold, Widow’s Bay - Ganador
  • Quinta Brunson, Abbott Elementary
  • Tim Robinson and Zach Kanin, The Chair Company
  • Michael Patrick King and Lisa Kudrow, The Comeback
  • Lucia Aniello, Paul W. Downs and Jen Statsky, Hacks
  • Anthony King, Jury Duty Presents: Company Retreat

Guionista de una serie de drama

  • Vince Gilligan, Pluribus - Ganador
  • Peter Ackerman and Debora Cahn, The Diplomat
  • Kirsten Pierre-Geyfman and R. Scott Gemmill, The Pitt
  • Valerie Chu, The Pitt
  • Will Smith, Slow Horses
  • Brad Ingelsby, Task

Mejor miniserie o serie antológica

  • All Her Fault
  • The Beast in Me
  • Beef
  • DTF St. Louis - Ganador
  • Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Mejor reality

  • Dancing With the Stars
  • RuPaul’s Drag Race
  • Survivor
  • Top Chef
  • The Traitors - Ganador

Mejor programa de variedades

  • The Daily Show
  • Jimmy Kimmel Live!
  • Last Week Tonight With John Oliver
  • The Late Show With Stephen Colbert - Ganador
  • Saturday Night Live

Fuente: TN

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